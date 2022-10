Bourses de Master en lettres françaises à Miami University

Année scolaire 2023-24

Date limite pour la soumission des dossiers de candidature : 1 janvier 2023



L’UFR de lettres modernes/littérature et culture française de Miami University (Oxford, Ohio, États-Unis) sollicite des candidatures d’étudiants doués et motivés de toutes origines pour son Master en lettres françaises. Le programme dure deux ans et ses étudiants bénéficient d’une bourse d’environ $15,330 par an pour vivre. L’université paie presque la totalité (93%) des frais de scolarité et les services de l’université aident les étudiants étrangers à remplir les formalités en vue de l’obtention du visa nécessaire.



Respectés à travers le monde entier pour leur travail intellectuel, les professeurs de l’UFR de French, Italian et Classical Studies à Miami ont une approche pluridisciplinaire à l’analyse littéraire. Nos publications récentes concernent, entre autres sujets, le genre, le cinéma, la bande dessinée, le racisme, et les rapports entre la littérature et la philosophie.



Nous recherchons en particulier des candidats qui souhaitent enseigner la littérature au niveau secondaire ou universitaire. Un des atouts de notre Master, c’est l’accès qu’il offre à l’emploi dans l’universitaire américain, où le nombre de postes et les conditions de travail sont souvent meilleurs qu’en France et où les ressortissants francophones ont un net avantage dans les UFR de lettres françaises. Après avoir obtenu leur Master, nos diplômés peuvent prétendre à des postes d’enseignement dans le secondaire ou intégrer des programmes de doctorat dans des universités d’élite américaines, telles Cornell, Harvard, NYU, Princeton, Stanford et University of California, Berkeley, où nos anciens élèves ont reçu des bourses d'étude (qui paient la totalité de leurs frais de scolarité ainsi qu’une allocation mensuelle).



Nos étudiants suivent un cursus de deux ans tout en enseignant des cours de langue française. Au sein d’une équipe intellectuelle dynamique et internationale, ils participent à des ateliers de professionnalisation et bénéficient d’un riche programme de conférences et séminaires tout au long de l’année. En été, ils ont l’occasion de participer à notre programme d’échange à l’UB de Dijon. Miami University est situé à Oxford, une jolie petite ville universitaire située près de Cincinnati, qui est la deuxième plus grande ville de l’Ohio, avec une vie culturelle florissante et un centre urbain animé.



Nous nous intéressons en particulier à des candidats ayant fait des études en lettres françaises, en littérature comparée, en anglais, en philosophie, ou dans des domaines similaires. Nos anciens élèves viennent de partout dans le monde, y compris la France (Dijon, Paris, Lyon), l’Australie, le Canada, l’Iran, la Macédoine, le Pakistan, la Suisse, et la Turquie.



Les dossiers de candidature sont à rendre avant le 1er janvier 2023 et comprennent (1) un dossier en ligne, (2) des traductions des relevés de notes universitaires, (3) une rédaction ou extrait de mémoire (de 5 à 15 pages) qui démontre vos capacités en critique littéraire et culturelle ainsi que votre maîtrise de la langue française, (4) deux lettres de recommandation et (5) une lettre de motivation. Les ressortissants de pays non-anglophones doivent démontrer un excellent niveau d’anglais (écrit et oral) en obtenant un résultat minimum sur un de ces trois tests : 110 au Duolingo; 80 au TOEFL; 6.5 au IELTS.



Pour tout ce qui concerne le dépôt des candidatures, consultez ces liens http://www.miami.muohio.edu/graduate-studies/admission/international-application.html et https://miamioh.edu/cas/academics/departments/french-italian-classics/academics/french/masters-in-french/index.html



Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Dr. Audrey Wasser, professeure et responsable du programme de Master, à l’adresse suivante : wassera3@miamioh.edu.