Thierry Marchaisse, Le théorème de Proust. Une cryptanalyse de la Recherche

Proust n’a cessé de répéter que la Recherche était une « démonstration ». Cependant il s’est toujours bien gardé d’expliquer ce qu’il voulait prouver, selon quelle méthode, et pourquoi il laissait curieusement dans l’ombre cet aspect de son œuvre, auquel il semblait tenir tant.

Cet ouvrage est consacré à ces trois questions, prises sous un angle nouveau, d’ordre logico-cryptologique. Il montre que le récit de Proust est décryptable comme un raisonnement déductif, qui aboutit à un grand théorème final. Mais pour y accéder il faut se doter d’instruments appropriés, assez puissants pour craquer le code qui rend la démonstration proustienne aussi rigoureuse qu’imperceptible.

Une telle cryptanalyse de la Recherche transforme radicalement notre lecture de l’œuvre. Elle permet de résoudre le mystère de ce que Proust appelait sa « construction » et de comprendre comment et pourquoi son récit cache une dimension logique.

Thierry Marchaisse a une formation de philosophe et de logicien. Il a traduit Rorty, Quine, Kripke et publié notamment Comment Marcel devient Proust, chez Epel, et avec François Jullien Penser d’un dehors (la Chine), au Seuil.