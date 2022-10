Prag/Prce Langue française (Université Jean Monnet, Saint-Etienne)

1- Contexte



Université pluridisciplinaire, membre de la COMUE « Université de Lyon », l’Université Jean Monnet offre une large gamme de formations en phase avec la société et son territoire tout en s’appuyant sur une recherche de qualité. La Faculté Arts, Lettres, Langues (2400 étudiants) est une des composantes de l’Université Jean Monnet, installée sur les sites voisins de Tréfilerie et Denis Papin en centre-ville.



2- Positionnement et mission



Rattaché à la composante Arts, Lettres et Langues, le poste de statut second degré proposé recouvre deux missions principales :

- Une mission d’enseignement ;

- Une mission d’encadrement et d’organisation des enseignements.



3- Activités en matière d’enseignement



La personne recrutée, idéalement spécialisée en sciences du langage mais ayant une bonne maitrise des enseignements de culture générale,

- Interviendra en priorité dans les enseignements de langue française (où les besoins sont les plus criants : 21 groupes au niveau L1 et 12 groupes au niveau L2), secondairement dans les cours de langue et culture comme le français pour arts plastiques en L2 et, en fonction des besoins constatés dans le département de Lettres, dans les cours de culture générale proposés en L1 (mythologie, culture biblique, humanités) ;

- Assurera une fonction de coordination des enseignements de « français pour spécialistes d’autres disciplines » ;

- Développera un cours original de langue française à l’intention des étudiant.es d’arts plastiques et de musicologie (pratiques d’écriture argumentative et créative, étude de la relation texte-image ...).

Les enseignements et leur répartition peuvent évoluer en fonction de la cartographie des formations accréditées, du nombre d’étudiants inscrits et la liste ci-dessus n'est pas limitative.



4- Activités d’encadrement et d’organisation des enseignements



Participation aux commissions pédagogiques, aux jurys (obligation réglementaire) et à la vie des formations.

Participation au recrutement et au suivi des vacataires de langue française et, éventuellement, de mythologie, culture biblique, humanités.

Travail en collaboration avec les différents départements de la composante ALL pour l’élaboration de cours de langue en adéquation avec les attentes pédagogiques de ces départements (tant du point de vue des contenus que des méthodes).

Participation active aux actions de communication et d'information (JP0, forums, salons, ...).



Compétences attendues du Candidat :



Un excellent niveau en grammaire française et linguistique française lui permettant d’élaborer des cours pertinents et originaux.

Savoir travailler en équipe.

Maitrise des outils numériques pour l’enseignement et la formation.

Capacité à faire preuve d’innovation pédagogique.



Sont également attendues d'excellentes capacités d'organisation et d'adaptation, une grande réactivité et une forte implication dans le fonctionnement pédagogique et administratif.



Dans le cadre du dossier de candidature, le CV doit mettre en avant les fonctions occupées ainsi que toutes les responsabilités administratives assurées. Le plus grand intérêt sera porté aux activités pédagogiques mises en place et tout encadrement des élèves/étudiants





Personne(s) à contacter par les candidats : pierre.manen@univ-st-etienne.fr



5- Informations concernant la constitution du dossier



Le dossier de candidature à un emploi du second degré dans l’enseignement supérieur est dématérialisé.



A cette fin, l’application dédiée au recrutement est accessible dans le domaine applicatif GALAXIE



https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm



L’inscription et le dépôt de candidature doit être obligatoirement réalisée sur GALAXIE via le module VEGA.



Ce module vous permet de constituer votre dossier de candidature, déposer les pièces obligatoires et éventuellement les pièces complémentaires mentionnées.



Il permet aussi de suivre votre candidature et de prendre connaissance de votre classement et enfin, le cas échéant de formuler vos vœux d’affectation.



Tout dossier incomplet sera déclaré irrecevable après la date de clôture



Aucun dossier papier ou reçu par mail ne sera accepté



Le dossier de candidature doit comporter l’ensemble des pièces suivantes :



*La fiche de candidature téléchargeable sur Galaxie



*La fiche signalétique téléchargeable au lien suivant : https://www.univ-st-etienne.fr/fr/direction-des-ressources-humaines/recrutement-et-concours/recrutement-enseignant-second-degre.html



*la copie recto verso de la carte nationale d’identité/passeport en cours de validité



*Une lettre de motivation adressée au chef d’établissement auprès duquel est déposée la candidature



*Un curriculum vitae détaillé



*Une copie de l’arrêté justifiant du dernier classement dans le corps et le grade d’enseignant du second degré



*Une copie du dernier arrêté d’affectation



*Pour les personnels en position autre que l’activité, une copie de l’arrêté indiquant leur position administrative (détachement, disponibilité, congé, décision de report de nomination, arrêté de congé sans traitement...)



*Un justificatif RQTH pour les personnes concernées



*La copie du diplôme le plus élevé