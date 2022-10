Fiction, vérité & réalité (revue Recherches en psychanalyse)

Fiction, vérité & réalité



La revue Recherches en psychanalyse prévoit la parution d’un double numéro en décembre 2023, ayant pour vocation à interroger le statut de la fiction dans différentes disciplines, articulé aux notions de vérité et de réalité. Il s’agit de relever les processus qui les associent, à travers des réflexions interdisciplinaires incluant la psychanalyse.

Recherches en psychanalyse est une revue qualifiante à comité de lecture, rattachée au laboratoire CRPMS de l’Université Paris Cité (ex Paris VII Diderot). Elle publie deux numéros par an, et les articles sont évalués par un comité d’experts, afin de garantir une relecture en double aveugle. Cette revue valorise la recherche en psychanalyse et son articulation interdisciplinaire. Elle est diffusée en ligne sur Cairn.fr, et est traduite dans plusieurs langues au choix parmi le français, l’anglais, l’espagnol et le portuguais, ce qui lui confère un rayonnement international.

Le thème de ce double numéro s’inscrit dans la continuité des Journées de l’Ecole Doctorale 450 de l’Université Paris Cité (CRPMS), s’étant déroulées les 16 et 17 juin 2022, et intitulées Fiction, Réalité, Vérité dans la recherche - Psychanalyse et articulations interdisciplinaires. Cette thématique ayant soulevé grand nombre de réflexions, nous entreprenons donc leur approfondissement par cet appel à publication.

—

La fiction est-elle uniquement une création de l’imaginaire ? La réalité dépasse-t-elle forcément la fiction ou peut-elle s’y associer selon les représentations qui en découlent ? La réalité permet-elle de percer le mystère d’une vérité parmi d’autres ?



L’étymologie latine de « fiction » – fictio – signifie non seulement « action de façonner », mais aussi « action de feindre ». La pluralité, voire l'ambivalence de signifiants et de sens, apparaissent consubstantielles à la fiction en ce qu’elle trouve son origine dans la réalité tout en la déformant, sans pour autant s’opposer à la vérité.



Différentes disciplines ont exploré la question sans trêve, notamment à travers la notion de « vérité » – du latin veritas ou verus – censée se reporter à « ce qui est conforme à la réalité ». Elle revêt ainsi une multiplicité dans ses définitions et ses appréhensions philosophiques : tantôt décrite comme absolue et unique, tantôt envisagée – dans la perspective relativiste notamment – comme plurielle et façonnée par et en fonction de l’homme. Or, si la recherche de vérité doit toujours être prise en compte avec les contextes socioculturels, les lieux, les époques, les mœurs et les traditions qui l’accompagnent, comment se tisse-t-elle à partir de et avec la notion de réalité ?



La construction de la « réalité » – dont l’étymologie latine realitas, dérivé de res signifiant « chose matérielle » – se fonde sur un compromis entre ce que les sens perçoivent et ce qui s’élabore par la pensée. La réalité perçue devient ainsi l’expression subjective d’une réalité multidimensionnelle, colorée par l’histoire du sujet ou celle de la recherche, les mythes ou les récits, les transmissions ou les déformations.



La fiction peut avoir une valeur de vérité dans diverses disciplines, mais aussi opérer comme processus de création à l’image d’un processus de recherche. Fiction(s), vérité(s) et réalité(s) s’unissent dans le travail de façonnage visant à donner forme à la matière brute. Comment ce processus de création – la mise en forme des fictions, des vérités et des réalités – se déploie-t-il non seulement dans la théorie psychanalytique, mais aussi dans les autres disciplines ? La clinique, la littérature, l’art, mais aussi le droit, la physique, la politique, la sociologie, et bien d’autres domaines peuvent-ils, associés à la psychanalyse, enrichir la diversité des points de vue ?

—

Les articles seront à envoyer au plus tard pour le 31 mars 2023 à l’adresse mail suivante : publicationrecherche@gmail.com. Les recommandations aux auteur.ice.s sont spécifiques à ce double numéro. Veuillez vous référer au document joint « Recommandations aux auteur.ice.s ».

—



Pour plus de renseignements sur la revue :



http://recherches-en-psychanalyse.cairn.info/



https://www.cairn.info/revue-recherches-en-psychanalyse.html