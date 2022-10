Gérard Macé, Vies antérieures, suivi de Les trois coffrets (rééd.)

« C’est grâce à un nom de femme, aussi mystérieux que les lettres effacées d’un alphabet ancien, aussi difficile à retenir qu’une langue apprise et jamais parlée, que m’est revenu non le souvenir d’un rêve, mais le souvenir d’avoir rêvé. »

Gérard Macé réunit ici deux de ses ouvrages et compose ainsi un bel autoportrait, vu à travers mille vies.

Le premier livre, Vies antérieures, nous porte à la rencontre de personnages célèbres et d’inconnus. L’occasion de s’arrêter un moment avec le scribe égyptien, le vitrier de Baudelaire, le poète persan Tarafa, Clérambault le maître déçu de Lacan, un Henri Michaux fantômatique ou Clelia Marchi qui écrivait sa vie sur un linceul…

Les trois coffrets, ensuite, nous invite dans l’intimité de l’auteur. On y suit, entre prose et poésie, le destin d’une jeune femme morte à Rome et de Crepereia Tryphaena, la poupée sculptée retrouvée dans son sarcophage. Une aventure « archéologique » qui nous conduit à l’histoire d’un traumatisme, lié au père de « l’écrivain colporteur ».

