Les amis de Dominique Kalifa lui ont récemment rendu hommage dans Faits divers & vies déviantes. XIXe-XXIe s., publiéaux éditions du CNRS sous la signature de Roy Pinker — pseudonyme collectif utilisé par les journalistes de Détective dans les années trente. Paraît ces jours-ci aux Éditions de la Sorbonne un bref livre posthume de l'historien, intitulé Histoire de la nuit des temps : quels imaginaires recouvre cette expression qui nous renvoie à un début incertain ou à des origines obscures ? Qu'y avait-il même avant la « nuit des temps » ? Des ténèbres, le chaos, une vie littéralement pré-historique ? Comme le montre Philippe Artières qui signe la préface, ce livre inachevé donne accès au laboratoire de l’historien, et peut se lire comme une enquête entre philosophie et anthropologie, littérature et ésotérisme, ou comme une réflexion sur l’histoire et son écriture.