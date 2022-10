Invitation à une rencontre-signature avec O. Cadiot et D. Edy autour de la traduction de Shakespeare et de Thomas Ostermeier (Comédie-Française)

À l'occasion de la parution de la traduction du Roi Lear d'Olivier Cadiot chez P.O.L

et de l'ouvrage de Delphine Edy Thomas Ostermeier. Explorer l'autre face du réel pour recréer l'œuvre en scène aux Presses du réel,

la boutique de la Comédie Française organise une rencontre avec les auteurs

jeudi 27 octobre, de 18h30 à 19h30.

—

Olivier Cadiot, traducteur de Shakespeare ! Après La Nuit des rois (2018), et toujours à la demande du grand metteur en scène allemand Thomas Ostermeier et de la Comédie française, Olivier Cadiot a intégralement retraduit le Roi Lear, de William Shakespeare. Un vieil homme décide de partager son royaume entre ses trois filles. Mais la plus jeune, Cordélia, refuse de se soumettre au jeu terrible de qui sera la plus aimante. Le « noir projet » du vieux roi fou se brisera sur l’innocence et l’intégrité de la jeune femme, et sur son amour silencieux. La traduction d’Olivier Cadiot fait résonner le texte shakespearien d’une façon entièrement neuve et surprenante. Elle remet en cause tous les académismes, accélère la langue, et déploie chaque aspérité, incongruité du texte.

La pièce dans la traduction d’Olivier Cadiot et la mise en scène par Thomas Ostermeier se joue dans la grande salle Richelieu, avec Denis Podalydès en rôle-titre (roi Lear), du 23 septembre 2022 au 27 février 2023.

Feuilleter le livre…

—

Que peut le théâtre aujourd'hui ? Que pouvons-nous encore en attendre ? A ces questions, le metteur en scène allemand Thomas Ostermeier, directeur de la Schaubühne à Berlin, répond sans détour : « le théâtre n'est pas l'endroit où l'on apporte des réponses, mais la scène où s'exposent les questions ».

L'essai de Delphine Edy cherche à cerner l'identité artistique, esthétique et politique de Thomas Ostermeier et à interroger la manière dont il (re)crée la littérature en sondant l'espace entre littérature et scène qui permet de mieux saisir la reconfiguration du réel qu'il engage.

En filigrane, se lit cette idée forte : c'est l'autre face du réel, celle qui ne fait qu'affleurer et se dissimule sous la forme de diverses hantises, qui est le véritable vecteur du sens. Il s'agit donc d'observer l'extérieur de l'intérieur et l'intérieur de l'extérieur, et ainsi de donner voix et corps aux fantômes, en usant de l'œil de la comparatiste dont le nécessaire déplacement permet de saisir au plus près la démarche de Thomas Ostermeier qui recrée la vie des classiques dans le présent de la scène à l'aide d'un réalisme complexe qu'il réinvente, afin de dire quelque chose de la réalité politique et sociale de notre monde.

La préface de Valérie Dréville offre par ailleurs une clé supplémentaire pour mieux saisir la force et la place de cet artiste majeur pour la scène théâtrale contemporaine.

Lire la Préface, l'Introduction et un extrait de l'ouvrage sur le site de l'éditeur…