Rosa Luxembourg

Lettres de prison

traduction d'Alix Guillain

Editions Marguerite Waknine, "Cahiers de curiosité", 2022

Pour ses positions radicalement pacifistes, Rosa Luxemburg fut arrêtée et emprisonnée à plusieurs reprises entre 1915 et 1919, pour être bientôt assassinée, à coups de crosse de fusils et d’une balle dans la tête, avant que son corps soit jeté dans un canal. Le même jour, Karl Liebknecht, avec lequel elle a fondé la Ligue spartakiste, connaîtra le même sort. C’est à la femme de ce dernier, Sonia, que sont adressées ces Lettres de prison. À son plus grand étonnement, certainement, le lecteur y découvrira un véritable hymne, sans nul autre pareil, à la vie comme à la nature. D’un stoïcisme incomparable, en effet, Rosa Luxemburg s’attache, au fil des jours, aux mouvements du ciel et de ses couleurs, aux animaux, aux plantes qui peuvent l’entourer et qu’elle observe avec tendresse et félicité. Rien ne lui est indifférent, un moindre bourdonnement, la forme d’une pierre, les signes infimes du passage des saisons… Ce sont là des pages violemment émouvantes, d’une douceur sans équivalence. On pourrait presque dire : d’un grand bonheur. En ce sens, Marcel Conche a-t-il sans doute pleinement raison de noter que la sympathie de Rosa pour toutes les formes de la vie est si forte qu’elle trouve un réconfort dans la pensée que, quoi qu’il en soit de l’avenir de l’homme, des échecs humains, y compris de l’échec possible de la révolution, il y aura toujours la vie.