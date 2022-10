Cinquième édition du Prix Claude et Réa Simon destiné aux jeunes chercheurs



L’Association des Lecteurs de Claude Simon organise la cinquième édition du Prix Claude et Réa Simon, destiné à encourager l’étude de l’œuvre de Claude Simon par des chercheurs débutants.



Attribué tous les deux ans, ce prix récompense l’excellente qualité d’un article inédit consacré en totalité ou en grande partie à l’œuvre de Claude Simon.



Généreusement doté (il comprend notamment une somme de 1000 euros et une publication), ce prix est ouvert à toute personne inscrite en master, en thèse ou ayant soutenu sa thèse depuis moins de trois ans à la date limite de dépôt des candidatures. Il n’est plus nécessaire que la thèse porte sur Claude Simon.



Les propositions s’inscrivant dans une perspective comparatiste sont les bienvenues, pour autant que les articles soumis soient en grande partie consacrés à l’œuvre de Claude Simon.



La date limite d’envoi des propositions a été fixée au 10 janvier 2023.



Pour toute information pratique, consulter le site de l’association :



http://associationclaudesimon.org/prix-claude-et-rea-simon/article/prix-claude-et-rea-simon

Le prix a été décerné :

en 2015 à Emelyn Lih

en 2017 à Megan Wightman

en 2019 à Aurélien d’Avout

et en 2021 à Jean-Marc Baud



Le prix comprend :



- une somme de 1000 euros

- les deux volumes de l’œuvre de Simon dans l’édition de la Pléiade

- une invitation à présenter l’article en tant que communication au séminaire de l’Association des Lecteurs de Claude Simon

- la publication de l’article dans les Cahiers Claude Simon



Les membres du jury sont : Alastair Duncan, Bérénice Bonhomme, Karen Haddad, Jean Kaempfer et Joëlle Gleize.