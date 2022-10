Jul, Cinquante nuances de Grecs

« Je me suis réveillé un matin, et les Dieux de la mythologie grecque étaient revenus parmi nous… »



Portés par le souffle de l’Iliade et de l’Odyssée, les premiers pas en littérature d’un dessinateur culte. Savant, hilarant et fantaisiste : un miroir ironique tendu à notre époque désorientée.

Jul est dessinateur, auteur de Silex and the City en BD et sur Arte, scénariste de Lucky Luke et sinologue tout à la fois. Il est parvenu en quelques années à créer un univers irrésistible, aux frontières de l’humour, de l’histoire et de la critique sociale.