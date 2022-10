Karin Ueltschi, Le Porche Bleu. Une histoire d'édition

LE PORCHE BLEU. UNE HISTOIRE D'EDITION

"… suis-moi, lecteur bénévole, suis-moi, parce que c’est un récit pas tout à fait ordinaire. Un tableau plutôt d’ailleurs, parfaitement impressionniste qui plus est : il ne faudra pas y chercher l’objective précision d’une peinture réaliste, ni en attendre une valeur strictement documentaire. Suis-moi, parce que c’est une belle histoire, et qu’elle parle de livres. ...

"Et voilà, j’avais fini par le trouver, le porche, massif et silencieux, intemporel, oui, presque irréel dans cette rue étroite du Quartier latin, celui d’autrefois, celui de Villon et de l’abbé Suger. J’avais rendez-vous, et il pleuvait, un vrai déluge. Me voilà devant. Appuyer sur la sonnette. Un déclic et le lourd battant bleu avait cédé. Me voilà arrivée, et au pied du mur. On me pria d’entrer. Cuisant embarras : ce parapluie ruisselant et la conscience de mon allure exécrablement chiffonnée, de quoi avais-je seulement l’air ? C’était fichu d’avance. Mais presque simultanément, je me trouvai enveloppée d’une étrange lumière comme sous une ancienne voûte, on aurait dit une crypte…."

« Ce n'est pas chose aisée pour un auteur que de forcer le passage pour pénétrer dans les coulisses et le secret d'une existence d'éditeur ; mais c'est encore moins facile pour un éditeur de rompre le silence, et d'outrepasser les limites du pacte qui le lie à ses auteurs. Cependant, s'il finit par y consentir, alors peut se lever un contre-chant qui, d'ordinaire, accompagne en sourdine chaque livre qui porte la signature de sa maison.

C'est la gageure qu'essaie de relever cet ouvrage consacré à Imago, maison spécialisée en sciences humaines, et à ses deux fondateurs qui ont donné leur vie au livre et à leurs auteurs, n'oubliant jamais de rire, ni de rêver, et sans s'apercevoir combien tout est remarquable dans cette vie d'éditeurs qu'ils ont écrite avec ténacité et comme en cachette, pendant bientôt un demi-siècle. Ce cas particulier coïncide souvent avec la grande Histoire, tandis que l'anecdote entre plus d'une fois en résonance avec notre mémoire littéraire.

À l'heure où certains voudraient tuer l'éditeur, c'est surtout l'hommage d'un auteur à ceux qui sont le sel de l'édition — la petite ou l'indépendante, difficile de trouver le juste nom — et à tous les artisans du livre. » - Karin Ueltschi

Auteur de nombreux ouvrages, Karin Ueltschi est professeur de langue et de littérature du Moyen Âge à l’université de Reims.

Table des matières

Préface de Jean Pruvost

Devant le Porche bleu

I. LES TEMPS MODERNES

1 La chambre au piano

2 La machine à écrire verte

3 A Beaurepaire

4 Périphéries

5 Des portes qui s’ouvrent

6 Le sourire de Dame Fortune



II. LE MONDE DES LIVRES

1 Les règles du jeu

2 Le pari de l’éditeur

3 Histoires de fabrication

4 Diffusion & distribution

5 De la librairie

6 Paraître

7 Une vie



III. UN CATALOGUE, DES AUTEURS

1. Des sciences humaines

2. D’un livre à l’autre

3. Le complexe de l’auteur

4. Des lecteurs

5. L’honnête homme ou de la « vulgarisation

6. Le pacte numérique



IV. LES SECRETS DE L’ÉDITEUR

1. Une planète singulière

2. La naissance d’un personnage

3. Du nœud papillon

4. Le temps de l’éditeur

5. Le silence de l’éditeur

6. Des tiroirs cachés ou l’épreuve de l’éditeur



Bibliographie sélective

Remerciements