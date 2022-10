Émile Verhaeren, Contes de minuit

Saviez-vous que le Christ était né en Flandre ? que les églises et les théâtres s’animent après le départ des spectateurs et des fidèles ? que l’on peut pêcher son âme dans l’Escaut ? Un tableau dévorateur, des statues qui semblent prendre vie, une sarabande de spectres, des coïncidences troublantes, des visions hallucinées, des morts aussi tragiques qu’énigmatiques: dans les nouvelles de Verhaeren, les paysages flamands se nimbent d’une aura de mystère et les cités espagnoles fourmillent de drames qui suscitent l’angoisse.

À l’exception des trois Contes de minuit, ces nouvelles n’avaient pas été rassemblées en volume du vivant de l’auteur ; cette édition permet de remettre en circulation plusieurs textes qui avaient été oubliés depuis plus d’un siècle.