Jean-Yves Jouannais, Félicien Marbœuf (1852-1924), correspondance avec Marcel Proust

« Cher Marcel Proust,



Je me vois obligé de vous faire savoir que vous vous êtes trompé sur mon compte. Vous ne m’avez pas compris. Et votre erreur est double. Je veux dire que vous vous êtes trompé d’erreur. Et je tiens à vous éclairer, parce qu’il commence à se faire dramatiquement tard dans nos vies, sur l’espèce de votre fourvoiement. Qu’appelez-vous ma modestie ? Où en avez-vous déniché les traces ? Je ne suis pas, contrairement à ce que vous avancez, l’auteur de À la recherche du temps perdu, non pas parce que cette assertion serait erronée dans les faits, mais tout simplement parce que je n’ai pas désiré que cela fût. On peut montrer tout autant d’ambition à ne pas faire qu’à faire. (...)

Je vous dis adieu, triste, sans rien retrancher de mon amitié, Félicien Marbœuf ».

—

Extrait de l'avant-propos de Jean-Yves Jouannais



Le livre qui suit consiste en l’intégralité de la correspondance Marcel Proust-Félicien Marbœuf, entre 1896 et 1922, augmentée de la transcription des discussions que Mary McIsaac eut avec Félicien Marbœuf lors de ces journées passées en sa compagnie durant le mois d’octobre 1924.

Depuis sa mort, le 16 octobre 1924, le nom de Félicien Marbœuf, illustre en son temps, a commencé à faner. J’ai désiré lui rendre son lustre et faire connaître la forme particulière de son génie comme l’influence qu’il eut sur notre époque. Surtout, cette influence, méconnue de la plupart, ou tenue volontairement secrète par d’autres, qu’il eut dans la genèse et l’écriture du grand œuvre de Marcel Proust. Aussi ai-je décidé de porter cette correspondance exceptionnelle, tenue secrète pendant près d’un siècle, à la connaissance de tous. Que ce soit l’occasion de saluer ici la mémoire de Mary McIsaac, disparue à l’âge de cent ans, le 19 mai 1980. Et de remercier chaleureusement sa famille, ses petits-enfants surtout, sans lesquels ce trésor aurait été définitivement perdu. — J-Y J.