Les Énigmes de Mercure. Base de données des énigmes, logogriphes et charades du Mercure galant et du Mercure de France, 1673-1799

La base de données en ligne Les Énigmes de Mercure rassemble les énigmes, logogriphes et charades versifiés du Mercure galant, périodique fondé en 1672, et du Mercure de France qui lui succède au XVIIIe siècle. Faisant les délices des amateurs de jeux littéraires, ces poésies contribuent à la vitalité économique du mensuel. Composées le plus souvent par les lecteurs, elles mettent en évidence la dimension interactive du journalisme d’Ancien Régime et constituent une ressource pour l’étude du public des périodiques. Sur le plan littéraire, elles ouvrent une perspective sur les aspects ludiques et expérimentaux de la versification classique.

Le site s'inscrit dans un projet de recherche sur les jeux poétiques du XVIIIe siècle. Il a pour mission de faciliter l’accès à cette littérature en réunissant les textes éparpillés dans les pages du Mercure, en fournissant des clefs de lecture et en multipliant les possibilités de circulation au sein d'un corpus de 6800 poésies. Des graphiques interactifs mettent en évidence le succès croissant des genres ludiques dans le périodique, les thématiques récurrentes, les principales professions des auteurs et leur répartition géographique sur la carte de l’Europe.