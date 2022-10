F. Dubor, S. Smadja, Entre monologue et dialogue

Un monologue est-il nécessairement dialogue ? Ma voix ne s’abstrait jamais de la voix des autres. En est-elle pour autant dialogale ? Un dialogue peut-il échapper aux monologues croisés ? Le monologue n’est-il pas parfois un dialogue biaisé, l’aveu fondamental (et parfois déchirant) d’une solitude ? De ce point de vue, le monologue serait révélateur de ressorts psychiques fondamentaux mais aussi, plus généralement, de la condition humaine. Le monologue représente une constante dans les formes que prend le discours humain, parce que l’homme est cet être enraciné dans sa propre finitude, qui naît et meurt seul. Entre littérature et théâtre, cet ouvrage collectif propose une traversée aux frontières du monologue et du dialogue.