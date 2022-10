Image – poème en prose – image

Mercredi 9 et jeudi 10 novembre 2022

Colloque organisé par Anton Hureaux et Zoé Monti

Centre de recherche sur les poétiques du XIXe siècle (CRP19) - Université Sorbonne Nouvelle

Programme



Mercredi 09 novembre

9h – Accueil des participants



9h15-9h30 – Introduction par Anton Hureaux et Zoé Monti (Université Sorbonne Nouvelle, CRP19).

Séance 1 : Modèles visuels dans la poétique du poème en prose

Présidence de séance : Adrien Cavallaro

9h30-10h15 – Nicolas Wanlin (Ecole Polytechnique), « Des genres picturaux au genre du poème en prose. Réflexions à partir de Gaspard de la Nuit »



10h15-11h – Eloïse Grommerch (Université de Liège), « La photographie comme modèle lyrique des poèmes en prose de Carl Norac »



11h-11h30 – Pause

Séance 2 : Image et imaginaire du poème en prose

Présidence de séance : Henri Scepi

11h30-12h15 – Cyril Barde (Université Vincennes Saint-Denis), « Une image baudelairienne du poème en prose : le feu d’artifice »



12h15-13h – Maxime Deblander (Université Catholique de Louvain) « Métaphores plastiques et imaginaires de la rupture dans les Croquis parisiens »



13h-14h30 – Pause déjeuner.

Séance 3 : Le poème en prose comme dispositif visuel et scriptural

Présidence de séance : Emilie Sitzia

14h30-15h15 – Gabriel Meshkinfam (Université Paris-Cité), « Convenerunt in unum : énigme de la présence et dispositifs de figurabilité chez Piero della Francesca et Yves Bonnefoy »



15h15-16h – Rachel Boyer (Université Sorbonne Nouvelle), « Monter aux yeux : l’incarnation en trois dimensions dans la prose de Nicole Brossard »



16h-16h30 – Pause



16h30-18h – Rencontre : Table ronde avec Alexis Audren (poète), François Righi (artiste) et Ada Teller (éditrice)

Jeudi 10 novembre

9h – Accueil des participants

Séance 4 : Poème en prose et image surréaliste

Présidence de séance : Corinne Bayle

9h30-10h15 – Angelos Triantafyllou (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines), « Breton / Mirό : Constellations, ou la mise en série du poème et de l’image »



10h15-11h – Antoine Poisson (Université Sorbonne Nouvelle), « “Ce que l’écriture surréaliste est à la littérature, une plastique surréaliste doit l’être à la peinture” (Max Morise) : écriture automatique et peinture »



11h- 11h30 – Pause

Séance 5 : Au-delà du poème en prose

Présidence de séance : Serge Linarès

11h30-12h15 – Liliane Louvel (Université de Poitiers), « Blue and green, Virginia Woolf : un prose poem ou la forme à l’épreuve »



12h15-13h – Greta Gribaudo (Université d’Aix-Marseille), « Faire de l’image un texte, faire du texte une image. Italo Calvino et les Assemblages textiles de Bona de Pisis »



13h – Conclusion

Contacts :

antonhureaux@gmail.com

zoe.monti.8@gmail.com