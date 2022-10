J. Iliffe, Les Africains. Histoire d'un continent

Nouvelle édition, traduction de Jean-Paul Mourlon

John Iliffe propose ici une histoire générale de l’Afrique, des origines de l’humanité jusqu’à nos jours.

Les Africains ont conquis une région du globe particulièrement hostile, au nom de toute l’espèce humaine. Le peuplement du continent, la coexistence de l’homme avec son environnement, la construction de sociétés durables et la défense contre les agressions venues des contrées les plus favorisées constituent les axes principaux de cette histoire, marquée par les blessures et les cicatrices.

En consacrant une longue analyse à l’esclavage, John Iliffe montre que la souffrance se trouve au coeur de l’expérience africaine. Contre cette souffrance, les Africains ont élaboré des défenses qui leur sont propres : ils placent l’endurance, le courage et le sens de l’honneur au premier plan de toutes les vertus. Autant de valeurs grâce auxquelles ils affrontent les nouveaux défis du monde contemporain – l’instabilité politique, les guerres, la propagation du sida, les bouleversements culturels et religieux.

Telle est l’histoire exceptionnelle de populations exceptionnelles : celles du Maghreb, de l’Égypte, de l’Éthiopie, de toute l’Afrique noire – une communauté de destins qui lie en une seule histoire les tout premiers humains à leurs descendants d’aujourd’hui.