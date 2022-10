Collectif

Musiques et pratiques religieuses en France au xixe siècle

Sous la direction de Fanny Gribenski, Amélie Porret-Dubreuil et Vincent Rollin

Paris, Classiques Garnier, Musicologie, 2022

Ce livre participe d’un renouveau des travaux consacrés aux répertoires religieux et à la vie musicale des églises en France au xixe siècle, de la fin de l’Ancien Régime aux lendemains du Motu Proprio et de la séparation de l’Église et de l’État.

