Le cinéma des Lumières. Rencontre avec Marc Escola (Genève)

Mardi 25 octobre 2022 — 18h15

Le groupe d'Études du XVIIIe siècle a le plaisir de vous inviter à une rencontre avec

Marc Escola (Université de Lausanne)

qui présentera son livre

Le cinéma des Lumières, Diderot, Deleuze, Eisenstein (Mimésis, 2022)

"Le cinéma est l’invention des Lumières, il semble qu’on l’ait toujours su.

Mais on aura peut-être eu tort de dater sa naissance de 1895, et d’écrire Lumière au singulier. Car il n’était pas impossible de se rendre au cinéma à la fin des années 1750 déjà, et Diderot fut l’un des premiers à installer « comme devant une toile » les spectateurs de son Fils naturel.

Il faut en croire Eisenstein : « Diderot a parlé de cinéma », et prendre le temps de méditer ce mot abyssal du réalisateur russe : le cinéma est le fils naturel du théâtre." M.E.

Lire sur Fabula l'introduction de l'ouvrage…

On peut lire dans Acta fabula (vol. 23-7, sept. 2022) un compte rendu de cet ouvrage :

"Quand Diderot fait son cinéma", par J.-F. Perrin…

—

Marc Escola est professeur de littérature à l’Université de Lausanne, où il anime le site www.fabula.org. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur les rapports entre morale et fiction au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles, et de plusieurs essais de théorie littéraire, dont Littérature seconde ou la Bibliothèque de Circé (2016, avec Sophie Rabau) et Le Misanthrope corrigé. Critique et création (2021).

—

Répondants :

Fabrice Brandli, Loraine Chappuis, Marie Houllemare, Elizabeth Kukorelly, Michel Porret, Francesca Serra, Martin Rueff.

Toute personne intéressée est cordialement invitée…