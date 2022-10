Pierre-Marie Héron & Marie Joqueviel-Bourjea (dir.),

Frédéric Jacques Temple, les cent ans, Pézenas/Montpellier, Domens/Méridianes, 2022

Actes de la journée d'étude organisée à Montpellier en 2021 pour le centenaire de la naissance du poète (1921-2020), enrichis d'une republication en fac-similé de son premier recueil, Seul à bord, et d'une abondante iconographie. Textes de Marie-Paule Berranger, Camille Charvet, Alain Clément, Jean-Claude Forêt, Pierre-Marie Héron, Marie Joqueviel-Bourjea, Claude Leroy, Gérard Lieber et Frédéric Jacques Temple.

Consacré pour l'essentiel aux oeuvres postérieures à 2015 (Une longue vague porteuse, Dans l’erre des vents, Divagabondages, Par le sextant du soleil), le volume s'inscrit dans la suite de Périples & parages. L’œuvre de Frédéric Jacques Temple, actes du colloque de Cerisy-la-Salle organisés en août de cette année-là, publiés en 2016 aux éditions Hermann (Marie-Paule Berranger, Pierre-Marie Héron, Claude Leroy dir.). Place a été faite aussi aux commencements du poète, ainsi qu’aux nombreux livres d’artiste réalisés avec le peintre Alain Clément. Camille Charvet, sa petite-fille, raconte les dernières années d’un écrivain qui donnait à ses proches « l’impression merveilleuse de côtoyer une forme de mythe, un mythe certes intime, familier, mais un mythe tout de même ». Lire l’oeuvre de Temple communique une extraordinaire impression de vitalité indomptable, désirante jusqu’au bout.



Table des matières



Pierre-Marie Héron

Introduction. Ce très grand vivant



Claude Leroy

Les trois commencements du poète



Frédéric Jacques Temple

Seul à bord. Fac-similé de l’édition originale (1945)



Pierre-Marie Héron

Modeste Temple (Divagabondages)



Gérard Lieber

Pythéas et Goodson (Une longue vague porteuse)



Alain Clément, Marie Joqueviel-Bourjea

Frédéric Jacques Temple & Alain Clément : dialogues dans et par le livre



Cahier iconographique 1 : Livres réalisés avec Clément



Marie-Paule Berranger

Traces de vie et lignes d’erre (Dans l’erre des vents)



Jean-Claude Forêt

Faire le point une dernière fois (Par le sextant du soleil)



Cahier iconographique 2 : Photos, livres, manuscrits et documents



Camille Charvet

FJT en privé. Cinq années « en rade d’Aujargues »



Bibliographie

Table des illustrations

Remerciements