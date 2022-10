Cahiers Tristan L’Hermite, Hors-série Agrégation 2023,

La Mariane, La Mort de Sénèque, Osman

sous la direction Sandrine Berrégard et Alain Génetiot

Paris, Classiques Garnier, Cahiers Tristan L’Hermite, 2022.

Revue des Amis de Tristan L’Hermite fondée en 1979, les Cahiers Tristan L’Hermite ont pour vocation d'éclairer l'œuvre du célèbre poète, dramaturge, romancier et prosateur en son temps (1601-1655) et plus largement la culture du premier XVIIe siècle.

Sommaire…

Lire les résumés…

—

Dramaturgie et contexte théâtral

Bénédicte LOUVAT, La Mariane, La Mort de Sénèque et Osman : trois œuvres dans un champ tragique en construction

Hélène BABY, Entrer, sortir, se croiser : la scène et la coulisse dans la tragédie de Tristan (La Mariane, La Mort de Sénèque et Osman)

Josefa TERRIBILINI, «Dans la foule du monde» : faire vivre le hors-scène

Véronique ADAM, Les lieux du politique et le tragique : du palais au panoptique. La Mariane, La Mort de Sénèque et Osman de Tristan L’Hermite

Alain GÉNETIOT, Une tragédie de la grâce? Enjeux spirituels dans La Mariane, La Mort de Sénèque et Osman

Politique et héroïsme

Delphine AMSTUTZ, «Les divers sentiments d’un Tyran courageux et spirituel» : figures du tyran moderne dans les tragédies de Tristan L’Hermite

Yasmine LORAUD, Héroïsme et fragilité du pouvoir politique dans trois tragédies de Tristan : La Mariane, La Mort de Sénèque, Osman

Hélène MERLIN-KAJMAN, La Mariane, La Mort de Sénèque, Osman : un monde profondément ambivalent

Florent LIBRAL, Le Roi Soleil aveuglé : d’une optique du politique dans La Mariane, La Mort de Sénèque et Osman

Céline FOURNIAL, De La Mariane à La Mort de Sénèque : l’héroïsation de l’innocence persécutée

Tristan ALONGE, L’Osman de Tristan L’Hermite, ou le duc disgracié

Rhétorique et stylistique

Jean-Yves VIALLETON, La Mariane : une poétique moderne du naturel

Claire FOURQUET-GRACIEUX, L’autorité de la parole royale dans La Mariane, La Mort de Sénèque et Osman, de Tristan L’Hermite : enjeux politiques, rhétoriques et dramaturgiques

Lauriane MAISONNEUVE, «Ce discours véhément nous émeut et nous pique» : exploration des pouvoirs de l’éloquence dans les tragédies de Tristan L’Hermite

Mellie BASSET, Les discours de conseil machiavéliques de Salomé dans La Mariane

Aurélia SORT-JACOTOT, Poésie et dramaturgie : les scènes en stances.