Les représentations du corps (Lafayette)

Appel à communications.

“Représentations du corps ”

Colloque international 17-18 MARS 2023

Université de Louisiane à Lafayette, États-Unis



Le Programme d’Études françaises et francophones de l’Université de Louisiane à Lafayette lance un appel à communications et propositions de séances (en français ou en anglais) pour son colloque annuel, lequel revient enfin en présentiel. Le thème de réflexion cette année portera sur les "Représentations du corps" (thème conçu d’une manière générale et inclusive, pour tous les genres littéraires, toutes les périodes et les aires de la francophonie).

Chercheurs et chercheuses de tous les niveaux (professeurs, indépendants, étudiants de maîtrise et doctorat) sont invités à soumettre un bref résumé (200 mots) à nathan.rabalais@louisiana.edu et gaetan.brulotte@louisiana.edu avant le 24 novembre 2022. Les réponses seront acheminées au cours de décembre 2022. Si une réponse plus rapide est requise à des fins de financement, prière de nous le signaler. Une sélection des actes paraîtra dans la revue Études francophones.



Problématique

Le corps a une position particulière au sein du symbolisme général de la société. Il n'est pas qu'un phénomène naturel, il est aussi une donnée culturelle. Il est d'abord ce qu'une culture fait de lui. De sorte qu’on ne peut l’isoler, comme objet d'étude, d'un champ de significations plus vaste dont il fait partie. Si le corps dépasse sa simple réalité biologique et s'il parle sans cesse, de quoi parle-t-il? Après une entrée spectaculaire dans le questionnement des sciences sociales, il a intéressé massivement la nouvelle historiographie qui l’a scruté sous tous les angles pour connaître ce qu’il peut nous apprendre sur nous, avec l’histoire du corps et celle des émotions (6 volumes codirigés par Corbin, Courtine et Vigarello), celle des sens, de la pudeur, de la sexualité, du sentiment amoureux, du bain, du vêtement, du silence, de la beauté, de l’alimentation, de la mort, du visage, etc. Bref, tout un champ de réflexions s’est ouvert aujourd’hui autour de cette réalité humaine centrale et complexe. Au sein des diverses sciences humaines qui l’étudient, de la psychologie à la sociologie et à l’anthropologie, qu’est-ce que, de leurs côtés, les études littéraires, avec leur grande gamme d’études connexes interdisciplinaires, peuvent nous révéler à travers les multiples représentations du corps que la littérature véhicule ? C’est cette contribution qu’on peut espérer que ce colloque pourra éclairer un peu plus.



Les propositions peuvent porter sur les aspects suivants (sans que ce soit restrictif):

Corps, sensorialité et perception du monde;

Corps et expression des émotions; corps souffrant, soigné

Corps et espace intime, corps public, corps urbain, corps rural

Corps et beauté; corps genré et sexualité; corps sacré, essentialisé

Corps racial/racialisé, colonisé/décolonisé; corps et identité

Corps et punition, corps censuré, dépersonnalisé, victimisé

Corps interdit, corps et tabous, corps honteux

Corps et technique, corps visuel (cinéma, beaux-arts etc,), corps virtuel, numérisé

Corps et interdisciplinarité; corps et vêtement;



Cet évènement est gratuit et inclut tous les repas. Nous sommes malheureusement dans l’incapacité de fournir un soutien financier pour le transport et le logement. Lafayette est au cœur du pays cadien et créole (à une heure de Bâton-Rouge; environ deux de la Nouvelle Orléans) et à la croisée de plusieurs cultures francophones qui partagent les mêmes racines historiques et linguistiques.

Notre colloque est délibérément éloigné des célébrations du Mardi Gras (21 février 2023) pour faciliter l’hébergement et le transport https://www.lafayettetravel.com/groups/itineraries/mardi-gras-itinerary/;

https://www.mardigrasneworleans.com/when-is-mardi-gras/