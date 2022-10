PRAG/PRCE en Lettres modernes pour des enseignements en expression-communication (IUT Cachan)

L'IUT de Cachan recrute un/une PRAG/PRCE en Lettres modernes pour assurer des enseignements en expression-communication. Le détail du poste (référence 210) est disponible sur Galaxie.

Filières de formation concernées

Les enseignements seront assurés en BUT GMP, ainsi que dans le cadre des licences professionnelles du département.

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement

La personne recrutée interviendra dans l’enseignement de l’expression-communication ainsi que dans le projet personnel et professionnel (PPP). Elle aura

pour missions d’exercer les étudiant.e.s à une meilleure pratique de la communication écrite et orale, de les sensibiliser aux problèmes humains et de les

préparer à leur insertion dans le monde professionnel.

Le programme du BUT GMP comprend entre autres :

- La pratique d’exercices comme le résumé, la synthèse de documents, l’exposé de culture générale, la rédaction de cahier des charges ;

- L’étude de thématiques de sciences humaines et sociales ;

- La sémiologie de l’image fixe et animée ;

- La communication professionnelle ;

- La communication dans les organisations.

Une capacité à travailler dans la transdisciplinarité ainsi qu’un goût pour le secteur secondaire (mécanique, logistique, etc.) constituent des atouts majeurs pour ce

poste.

Au-delà de l’enseignement, il est attendu, à court terme, un investissement dans les différentes responsabilités pédagogiques, administratives ou de communication du département. En particulier, les candidates et candidats susceptibles de prendre en charge la responsabilité du PPP sont bienvenu.e.s.

N'hésitez pas à nous écrire pour toute information complémentaire.