Fanny Fontaine, Poétique de la dérive dans la littérature contemporaine. Laurent Mauvignier, Imre Kertész, Lin Bai

Conçue par Guy Debord comme l’outil principal pour appréhender le relief psychogéographique de la ville, la notion de dérive permet d’étudier, au sein des fictions contemporaines, l’importance de l’errance de personnages privés d’existence et donc de territoire : leur identité n’est plus fixée par un lieu, mais dissoute dans des lieux multiples ou des non-lieux.

Ainsi la littérature contemporaine, et notamment les fictions des écrivains Laurent Mauvignier, Imre Kertész et Lin Bai, parues entre les années 1990 et 2014 et appartenant à des univers géographiques, linguistiques et politiques distincts (France, Hongrie, Chine), permettent d’envisager la brisure du lien entre le sujet et son territoire comme premier symptôme d’une crise de l’identité. Cette perte du lieu invite aussi à se pencher sur les manifestations de la disparition de soi, du malaise existentiel jusqu’aux formes de dissolution fantomatique du sujet.

Enfin, parler de dérive, c’est poser la question éminente de la représentation : comment exprimer ce flottement, comment figurer la reconstruction du sujet contemporain ? En quoi la dérive constitue-t-elle une véritable poétique, une vision aquatique du monde et de la littérature ?

Ancienne élève de l’ENS Lyon, docteure en littérature comparée et traductrice de poésie contemporaine chinoise – Douleurs de Zhao Lihong et Mon âme, ta porte restée entrouverte de Ruling Zhang – Fanny Fontaine a aussi collaboré à des ouvrages sur le cinéma chinois tel Alors, la Chine sur Wang Bing, et poursuit aujourd’hui une carrière d’enseignante et de critique artistique au Japon.

Table des matières

Introduction



I. La question du topos

Étude des relations entre le je et le dehors : une paratopie



1. Le non-lieu : de l’utopie à l’hétérotopie

Déserts ?

Le mystère

Le labyrinthe

2. L’errance

Des personnages de marcheurs

Une errance absurde



II. La perte de soi



1. L’enfermement dans le dedans

Mauvignier : l’intériorisation des perceptions du dehors

Kertész : « la cellule du je »

Lin Bai : L’immersion

2. L’extériorisation, la dissolution, le vertige

Mauvignier : Le désir d’expansion

Kertész : le décentrement

Lin Bai : la circulation cosmique, le va-et-vient entre le sujet et le monde

3. La déréalisation

L’aliénation du sujet

L’impuissance à être

4. Une mémoire éclatée

Vertige de l’oubli : les abîmes du temps

Le bios de la mémoire



III. Une esthétique de la dérive : la dérive textuelle



1. Identité, historicité, narrativité : le vacillement du sens

« Time is out of joint ». Le choc des temporalités : le montage de la mémoire

La polyphonie : le glissement des voix

L’indécision des tons et des genres : l’hybridité

La question de l’identité féminine

2. Images aquatiques : dérive en eaux profondes

Eau dormante, eau courante

Un monde flottant

Une cosmologie de l’eau

Le rêve

L’envol : une mythologie spectrale, des esprits et des fantômes. Du rêve au cauchemar ?

3. Le flot de l’écriture

Une « langue qui court »

Le flot des mots, zai wo de wenzi zhi liu 在我的文字之流

« Emporté par ma plume »

4. De la représentation à la présentation : le « montage » des images, la survivance, la chair de la mémoire

Le « pas à pas »L’image qui « cogne du dedans »

La renaissance dans la peau : l’incorporation



Conclusion

Bibliographie

