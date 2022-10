Yanna Kor, Les théâtres d'Alfred Jarry. L'invention de la scène 'pataphysique

Alfred Jarry est l’un des témoins les plus éloquents de la richesse du divertissement de la fin du XIXe siècle : dans son œuvre, marionnettes et ombres chinoises côtoient le spectacle forain et la lanterne magique, opéra et opérette se mêlent au théâtrophone. La théâtralité dépasse la scène et devient une expérience totale et infinie qui traverse toutes les formes potentielles au point de contester la démarcation entre l’art et la vie, plus encore entre la littérature et le spectacle. Serait-ce la raison pour laquelle il semble inclassable dans le contexte de son époque et est entouré d’une aura postmoderne pour le lecteur contemporain ?



Étudiée principalement sous l’angle de la dramaturgie, cette présence du théâtre dans l’œuvre de Jarry demeure encore trop méconnue. Cet ouvrage part de l’ambition de mettre en lumière Jarry l’artiste qui transforme l’écriture et la lecture en performance théâtrale et dont le parcours est guidé par la passion du spectaculaire. À travers l’examen de ses expériences scéniques, de ses articles théoriques et de ses œuvres littéraires, ce livre entend révéler sa démarche singulière qui reçoit ici le nom de scène ‘pataphysique.

Yanna Kor est docteure en études théâtrales et spectacle vivant, spécialiste du théâtre d’Alfred Jarry et du théâtre de marionnettes français du XIXe siècle. Elle est chercheuse associée du laboratoire CEAC, programme de recherche « Lumière de spectacle » (Université de Lille) et post-doctorante dans le cadre du projet ERC (European Research Council) Puppet-Plays au Laboratoire RIRRA 21 de l’Université Paul Valéry Montpellier 3.

Table des matières

Introduction



I. Les mises en scène d’Ubu Roi



1. 1888. Le Théâtre des Phynances. Les débuts théâtraux d’Alfred Jarry

2. 1896. Jarry au Théâtre de l’Œuvre

Le décor : « cauchemar de mégalomaniaque »

L’acteur jouant en marionnette3. 1898. La collaboration avec le Théâtre des Pantins

Le Théâtre des Pantins

Ubu au Théâtre des Pantins

Jarry le marionnettiste

4. 1900-190

3. Jarry s’éloigne d’Ubu, mais pas des marionnettes

1901 – Ubu sans Jarry au cabaret des Quat’Z’Arts

1901-1903 – les dernières expériences avec marionnettes

5. 1908. Ubu après Jarry



II. La vision théâtrale de Jarry



6. Le décor. Comment met-on en scène le Nulle Part ?

Décor héraldique

Une théâtralité mise à nu

Vers l’espace du castelet

7. L’acteur. « L’âme et l’homme intérieur de la grande marionnette »

L’acteur-marionnette au tournant du siècle

« jouer enfermés dans un masque »

« faire tout le corps du rôle »

La voix d’origine perdue

Retrouver « l’homme intérieur et l’âme des grandes marionnettes »

8. Mettre en lumière : Jarry sur l’éclairage au théâtre

Animer le masque

Le masque comme espace de projection et d’échange

Ouvrir le masque



III. Vers la scène ‘pataphysique



9. L’espace ‘pataphysique-I : l’observatoire et la profondeur

Créer l’espace de regard – César-Antéchrist

L’observatoire – Le SurmâleVers la profondeur – Haldernablou

Dans la profondeur – L’Amour absolu

10. L’espace ‘pataphysique-II : le mur et le jardin

Le mur – L’Amour en visites

Le jardin – Messaline

11. Le corps ‘pataphysique-I : « une rigidité, c’est-à-dire élasticité absolue »

Du Bernard-l’hermite et de Kaka-San

Du volant et de l’homme-machine

La machine coule

Les corps noyés

12. Le corps ‘pataphysique-II : « il dansait quelquefois la nuit »

Le masque des Indiens

L’acrobate Mnester

13. La lanterne magique

La projection…

…est multicolore…

…et sonore

Vers la scène ‘pataphysique



Jarry et les pratiques performatives contemporaines (en guise de conclusion)

Bibliographie