Critique, 2022/10, n° 905 : "Dostoïevski : ses démons sont parmi nous"

Le 11 novembre 1821 naissait à Moscou Fédor Dostoïevski. On a dûment célébré, l’an passé, le bicentenaire de cette naissance. La France, qui joua un rôle important dans la diffusion européenne de l’œuvre romanesque, a honoré ce rendez-vous. À preuve, par exemple, le riche colloque organisé en octobre 2021 à l’université de Strasbourg, associée à celle de Paris Nanterre. En attendant la publication, retenons-en le titre : « Spectres de Dostoïevski ». C’était prendre le taureau par les cornes et placer d’emblée les lectures contemporaines de l’écrivain russe sous le signe de la « hantise ». Au même moment, le metteur en scène flamand Guy Cassiers présentait à la Comédie-Française une version théâtrale des Démons dans laquelle les acteurs de chair affrontaient leurs effigies émanées d’écrans vidéo. C’était prolonger la même question. Non plus seulement : « Qui m’expliquera tous ces spectres ? » Mais : « Qui nous expliquera les spectres que nous sommes ? » Qui, sinon Dostoïevski ?

Lire la suite sur Cairn...

Sommaire

Présentation

Soudain le temps

Nicolas Aude

Dostoïevski dans les tenailles

Georges Nivat

Les présages

Elena Galtsova

Entretien

André Markowicz

« Dostoïevski n’est pas du tout du côté de l’élégance, ça c’est sûr »

Entretien réalisé pour Critique le 1er juillet 2022 par Nicolas Aude

La formule du poème

Pierre Vinclair



La « diaspora chinoise » : chronique d’une malédiction

Pierre-Mong Lim



La plus secrète mémoire des hommes : retour sur un mémorable Goncourt

Jean-Frédéric Schaub

Notes

Rilke et la pénombre du christianisme

Émeline Durand

Mélancolie du Neveu de Rameau

Jean Renaud

De l’Art et du Cochon

Daniel Grojnowski