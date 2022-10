En 2015, après soixante-dix ans d’un long oubli, le grand public pouvait redécouvrir le récit de Françoise Frenkel, Rien où poser sa tête, préfacé par Patrick Modiano et réédité récemment dans la collection Folio. La juive polonaise passionnée par la langue et la culture françaises, qui avait fondé la première librairie française de Berlin "La Maison du Livre", y racontait son itinéraire : contrainte de fuir l'Allemagne en 1939, elle gagne la France où elle espère trouver refuge. C'est en réalité une vie de fugitive qui l'attend, jusqu'à ce qu'elle réussisse à passer clandestinement la frontière suisse en 1943. Le récit rédigé dès 1945 et qu'elle choisit d'écrire en français dresse un portrait saisissant de la France du début années quarante. Tantôt dénoncée, tantôt secourue, incarcérée puis libérée, elle découvre une population divisée par la guerre dont elle narre le quotidien avec objectivité. Fabula vous invite à (re)découvrir ce récit…

Peu après la redécouverte de Rien où poser sa tête, un parent éloigné exhume chez lui, en Suisse, un carton conservé pendant quarante ans, contenant des archives de l’autrice disparue en 1975. L’ensemble mêle des tapuscrits en français et en allemand de formes très différentes (nouvelles, souvenirs, portraits, poèmes). Ils font découvrir les débuts littéraires de Françoise Frenkel à travers des textes publiés en revue dans l’entre-deux-guerres et ses thèmes de prédilection : l’enfance, l’amour des livres et de la librairie, l’antisémitisme à Berlin, Nice comme ville refuge, les rencontres d’une vie. Mais ils témoignent aussi de la difficulté d’une survivante de la Shoah à reprendre pied dans la société française de l’après-guerre et ses tentatives pour faire entendre le drame auquel elle a échappé et qui n’a pas épargné sa famille. L'ensemble de ces textes retrouvés paraissent aujourd'hui sous le beau titre de Zone de la douleur et dans une traduction d'Olivier Le Lay (L'arbalète/Gallimard)

L'historienne Corine Defrance a enquêté pendant cinq ans sur Françoise Frenkel en partant sur ses traces à travers l’Europe, de la Pologne au sud de la France. Elle a collecté et assemblé tous ces documents pour bâtir cette biographie qui nous permet, aujourd’hui, de déchiffrer en profondeur Rien où poser sa tête, et de reconstruire enfin un portrait précis de Françoise Frenkel, cette inconnue. Fabula vous invite à feuilleter l'ouvrage…