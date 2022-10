Style et imaginaires de la langue (Université Paris 8)

Style et imaginaires de la langue

Colloque international, Université Paris 8

18-19-20 octobre 2022

Laboratoires Fablitt et Centre d’histoire culturelle des sociétés contemporaines

5e colloque de l’Association Internationale de Stylistique

Le colloque visera à mieux évaluer le rôle de l’imaginaire dans la pensée de la langue, qu’il s’agisse de ses modes de représentation ou de la portée heuristique, des enjeux épistémologiques mais également des visées esthétiques, scientifiques et politiques qui sont liés à ces imaginaires. En matière de connaissance de la langue, y a-t-il rupture ou continuité entre la représentation, par les linguistes, du système de la langue et l’image que dessinent les écrivains à partir de leur usage singulier ? Quel type de geste théorique se lit dans leur pratique stylistique ? Théoriciens et praticiens de la langue servent-ils des modes de représentation opposés ? Doit-on les hiérarchiser ? De quelle manière tel ou tel imaginaire joue-t-il un rôle dans l’évolution d’une langue ? Dans quels champs d’étude s’inscrivent l’observation du sentiment linguistique des écrivains ou la description des images en usage chez les linguistes ?

Voilà quelques questions qui serviront d’axe problématique au cinquième colloque de l’AIS qui, après Rennes en 2008, Caen en 2011, Lyon en 2015 et Aix en 2018, se tiendra à l’Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis les 18, 19 et 20 octobre 2022. Organisées sans aucun privilège d’école ou d’orientation et sans exclusive conceptuelle, ces rencontres auront pour ambition de réunir des chercheurs issus d’horizons scientifiques et géographiques diversifiés afin de favoriser dialogue interdisciplinaire et échanges méthodologiques sur des questions qui pourront être abordées à la fois comme support théorique et comme terrain d’expérimentation pratique.



PROGRAMME

Mardi 18 octobre

Perspectives théoriques

8h45 Accueil

9h30 – Mot de bienvenue d’Elsa Kammerer, directrice du laboratoire Fablitt



10h- Séance introductive : « Les imaginaires de la langue, entre linguistique et études littéraires »

10h - Conférence de Gilles SIOUFFI (Sorbonne Université) « Du génie de la langue au sentiment de la langue »

11h - Conférence de Lise GAUVIN (Université de Montréal) : « La “surconscience linguistique” de l’écrivain francophone : une intranquillité créatrice »

12h - Déjeuner

13h30 – Table ronde « Épistémologie de la stylistique », Avec Anne HERSCHBERG-PIERROT (Paris 8), Éric BORDAS (ENS-Lyon) et François RASTIER (CNRS)

16h – Poétique et politique de la langue

· Élise PAVY-GUILBERT (Bordeaux) • « Voltaire contre Rousseau: littérature et imaginaires de la langue en France au XVIIIe »

· Jacques-Philippe SAINT-GÉRAND (Limoges) • « Les grammairiens ont-ils du style ? Les débuts d’une langue nationale »

· Laélia VÉRON (Orléans) • « Un style de transfuge de classe entre marginalisation et institutionnalisation »



Mercredi 19 octobre

Pratiques stylistiques et styles en pratique

8h30 - Conférence d’Ilias YOCARIS (Nice) : « Transferts figuraux et stylisation de la matière verbale dans un extrait du Temps retrouvé »

9h30 – Imaginaires contemporains

· Mervi HELKKULA (Helsinki) • « Une “réalité augmentée” ? Éléments du réel et paroles imaginées dans La Ballade de Rikers Island de Régis Jauffret »

· Sandrine VAUDREY-LUIGI (Dijon) • « Les imaginaires linguistiques dans La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Mbougar Sarr »

· Sophie MILCENT-LAWSON (Univ. de Lorraine) • « Imaginaires zoolinguistiques et représentations littéraires d’un point de vue animal en régime fictionnel »

11h – Perspectives historiques

· Lise CHARLES (Sorbonne) • « Peut-on “chicaner les poètes sur des vétilles” » ?

· Stéphanie THONNERIEUX (Lyon 2) • « L’émergence du démonstratif ça dans la poésie moderne »

· Jérôme HENNEBERT (Lille) • « L’imaginaire fantaisiste de la langue chez Tristan Derème »

12h30 Déjeuner

Valorisation de la recherche en stylistique

13h15 – Assemblée générale de l’Association Internationale de Stylistique

« Quelle valorisation pour la recherche en stylistique ? » - Workshop HAL

Séance animée par Joël July (Aix-Marseille) et Bérengère Moricheau-Airaud (Pau)

16h15 – Recherche création

· Olivia ROSENTHAL (Paris 8) • Conférence performance

· Simon DANSEREAU-LABERGE (UQAM/Paris 8) • « De l’uchronie au livre-jeu : la partition d’une langue »

· Christine ANGOT • Entretien avec Mathieu Bermann



Jeudi 20 octobre

Francophonie et écologie des langues



9h - Regards croisés

Session Expériences de pensée

· Vincent BERNE (Nice) • « Constitution et dissolution des formes linguistiques chez Claude Simon »

· Bahia DALENS (Sorbonne nouvelle) • « Expérimentation contrefictionnelle ; contribution à une réalité augmentée dans les récits courts d’André Pieyre de Mandiargues »

· Giuseppe CRIVELLA (Nanterre) • « Le désastre de l’écriture. Lecture de Maurice Blanchot »

· Radhia AROUA (Sorbonne/ La Manouba) • « L’écriture de la distanciation romanesque et de la jubilation autoréflexive chez Jean Échenoz »

Session Discours et société

· Montserrat LOPEZ DIAZ (USC) • « L’émergence de la rectification de l’euphémisme »

· Bauvarie MOUNGA (Yaoundé) • « L’imaginaire linguistique dans la rhétorique populiste de Mélenchon »

· Tristan BORNOZ (Lausanne) • « L’imaginaire stylistique dans les processus de réécriture : Balzac et l’ajustement aux normes »

· Zied SMAT (Tunis) • « Les stéréotypes, ces sagesses des nations »

11h - Francophonie à l’oeuvre

· Mohammed BENAZIZ (Casablanca) • « Style et imaginaire ambivalent dans la littérature maghrébine de langue française »

· Lina ABDELAZIZ (Batna 2) • « Imaginaires de la langue dans la littérature francophone algérienne postcoloniale »

· Mohamed EL JORTI (Kénitra) • « Les mots dans le discours esthétique de la langue française dans Un été à Stockholm d’Abdelkébir Khatibi »

· Sara de BALSI (Cergy) • « “Qui suis-je en français ?” Les écrivains francophones translingues et la “relativité linguistique” »

13h Déjeuner

14h – Session Imaginaires métalinguistiques

· Pauline HAAS (CNRS/ENS) • « Le sentiment néologique dans l’œuvre romanesque de Sony Labou Tansi »

· Anne GARRIC (Sorbonne) • « Linguistique du voleur ; une méthode heuristique de Genet »

· Romain RIVAUX (Florida Atlantic Univ.) • « Entre grammaticalité et grammophonie : stylistique et imaginaire joyciens »

14H – Session D’une langue à l’autre

· Martina BOLICI (Grenoble/Rome) • « Variations sur le thème de la langue chez Savinio : La nostra anima / Psichè »

· Myriam VIEN (Bologne) • « Imaginaire linguistique et traduction intralinguale dans le film Mommy de Xavier Dolan »

· Fernando FUNARI (Florence) • « Dante linguiste en traduction »



16h - Session Histoire des idées linguistiques

· Aurélie FRIGHETTO (Sorbonne) • « L’imaginaire linguistique du discours lexicographique (XVIIe-XIXe siècle) »

· Thibaud METTRAUX (Lausanne) • « Commentaire sur les épithètes de Desportes »

· Aurélia ELALOUF (Strasbourg) • « L’imaginaire du « naturel » de la langue chez les grammairiens français (fin XIXe/début XXe) »

16h – Session Moments et mouvements

· Juliette DRIGNY (Cergy) • « Écrire “contre, tout contre” la linguistique : motivation du signe et pratique du rythme dans l’avant-garde post-structuraliste »

· François DEMONT (Lausanne) • « Le moment misologique de la prose française : imaginaire, discours et pratiques de méfiance envers le langage (1939-1955) »

· Raphaëlle HEROUT (Rennes) • « Instituer la langue : l’imaginaire à l’œuvre »

Lieu : Université Paris 8 (entrée rue Guynemer, en face du métro Saint-Denis Université)

Maison de la Recherche – Espace Deleuze – Bâtiment A, niveau 1

Comité d’organisation : Mathieu Bermann, Sophie Bertocchi-Jollin, Mathias Verger, Judith Wulf

Comité scientifique : Mathieu Bermann (Université Paris 8), Éric Bordas (ENS-Lyon), Bernard Cerquiglini (Université de Paris), Stéphane Chaudier (Université de Lille), Anne Herschberg-Pierrot (Université Paris 8), Sophie Bertocchi-Jollin (Université Paris-Saclay), Joël July (Aix-Marseille Université), Lise Gauvin (Université de Montréal), Michèle Monte (Université de Toulon), Bérengère Moricheau-Airaud (Université de Pau), Élise Pavy-Guilbert (Université Bordeaux-Montaigne), François Rastier (CNRS), Gilles Siouffi (Sorbonne Université), Mathias Verger (Université Paris 8), Sandrine Vaudrey-Luigi (Sorbonne Nouvelle), Judith Wulf (Université Paris 8).