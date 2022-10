La bibliothèque d'un bibliothécaire

Le 22 septembre dernier a été mis en vente la bibliothèque de Georges Bataille. Ces livres, dispersés entre les différents logements de l'écrivain à Carpentras, Orléans et Vézelay, représentent 1283 titres. La Librairie Vignes et la librairie du Sandre, chargées de la vente, en inventorient 366 dans un catalogue intitulé La Bibliothèque de Georges Bataille. S'il y manque les exemplaires dédicacés (déjà mis en vente) et l'autre moitié de la bibliothèque léguée à la fille aînée de l'écrivain, ce document demeure un outil particulièrement utile pour poursuivre l'analyse endogénétique du corpus bataillien et interroger le processus de patrimonialisation des archives littéraires.

Car voilà les deux intérêts majeurs de l'étude des bibliothèques d'écrivain, en tant qu''"espace[s] de création" et "lieu[x] de préservation". C'est ce que rappelent justement Olivier Belin, Catherine Mayaux et Anne Verdure-Mary dans le texte introductif du volume collectif Bibliothèques d'écrivains. Lecture et création, histoire et transmission, reproduit dans l'Atelier de théorie littéraire. Fabula vous invite à (re)lire ce texte…