Guy de Maupassant et l'éducation (Rouen)

Amis de Flaubert et de Maupassant



Samedi 15 octobre 2022



Guy de Maupassant et l’éducation



Journée organisée par Françoise Mobihan



Musée national de l’éducation, 6 rue de Bihorel, Rouen





9h30 Accueil, par Nicolas Coutant et Yvan Leclerc



9h40 Présentation de la journée, par Françoise Mobihan



9h50 Faire ses études au temps de Guy de Maupassant (1850-1893), par Jean-François Condette



10h20 Lettres inédites : quand Laure de Maupassant parle de l’élève Guy (Institution ecclésiastique d’Yvetot, collège du Havre), par Benoit Reverdy



10h50 Maupassant au Lycée Impérial de Rouen, par Bénédicte Duthion



11h20 Pause



11h30 Une dissertation de philosophie du lycéen Maupassant, étude d’un manuscrit, par Yvan Leclerc



12h00 Maîtres et élèves chez Guy de Maupassant, par Françoise Mobihan

13h00 Déjeuner (au restaurant In situ, sur réservation)

15h00 Exposition commentée de manuscrits de Maupassant (Munaé et BM) à la Bibliothèque patrimoniale de Rouen



16h30 Visite guidée du Munaé, 185 rue Eau de Robec.