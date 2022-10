Le terrain en arts vivants. Récits, méthodes, pratiques (MSH Bordeaux)

Colloque International

« Le terrain en arts vivants : récits, méthodes, pratiques »

20-21 octobre 2022

Salle Jean Borde – MSH Bordeaux

Université Bordeaux Montaigne

Organisé par Nathalie Gauthard (Université d'Artois, Textes&Cultures) et Eléonore Martin (Université Bordeaux Montaigne, ARTES)

Avec le soutien d'ARTES (UR24141), de D2iA (UMRU 24140), de la MSHBx, du GIS Asie, de la Société Française d'Ethnoscénologie (SOFETH), de la Maison des Cultures du Monde-CFPCI et du Festival de l'Imaginaire.

En partenariat avec le Service Culture de l'Université Bordeaux Montaigne pour le spectacle Arise, Compagnie La Mandragore

Présentation

Ces dernières années, de nombreux travaux de recherche s’adossent à un travail de « terrain » à la croisée des arts du spectacle et des sciences humaines et sociales. Le terrain, tel qu’il est défini en anthropologie et en sociologie, est à la fois une méthode, une manière de produire des données, et une expérience concrète qui rend compte de la complexité des pratiques et modes de vie.

Le colloque interrogera la place du/de la chercheur·e, ses postures et son engagement sur le terrain. L’observation participante, la participation observante, l’objectivation de la participation, l’engagement et les modalités de restitution constitueront le cœur de la réflexion méthodologique. Seront ainsi étudiés les rituels et les pratiques festives, les pratiques spectaculaires, notamment la danse, le cirque et la musique, ainsi que la question des terrains sous tension dans plusieurs aires culturelles (asiatiques, américaines, africaines et européennes).

Par ailleurs, les artistes eux-mêmes s’inspirent parfois des recherches en anthropologie et/ou en sociologie pour leur travail artistique. Deux tendances principales peuvent être dégagées : d’une part, la production de savoirs ; d’autre part, la création à partir des « données du terrain », parfois présentée comme de la recherche-création. La pertinence de la notion de « dramaturgie documentaire » caractérisant certaines de ces pratiques sera également interrogée.



Programme



Jeudi 20 octobre 2022



8h45 – 9h : Accueil des participant·e·s



9h-9h10 : Ouverture du colloque par Nathalie Jaëck, Vice-Présidente recherche, Université Bordeaux Montaigne et Sandro Landi, Directeur de la MSH Bordeaux.



9h10-9h30 : Introduction de Nathalie Gauthard et Éléonore Martin, organisatrices du colloque



9h30-9h45 : Présentation des missions de la Maison des Cultures du Monde, par Cédric Taurisson, directeur de la Maison des Cultures du Monde – CFPCI (Vitré/Paris)



Le terrain comme expérience : rituels et pratiques festives

Modération : Nathalie Gauthard (Université d’Artois)



9h45-10h05 : Sophie Chave-Dartoen (Université de Bordeaux, Passages - UMR CNRS 5319), « Les fondements épistémologiques de l’expérience : quel(s) accès aux rituels et à leur compréhension ? »

10h05-10h25 : Fiorella Allio (CNRS), « Réflexions sur la démarche expérientielle du terrain auprès des troupes de processions religieuses à Taiwan »

10h25-10h45 : Laurent Sébastien Fournier (Université Côte d’Azur), « Fêtes populaires et arts vivants : des représentations aux pratiques »



10h45-11h05: Discussion



11h05-11h20 Pause



Terrains sous tension

Modération : Maylis Bellocq (Université Bordeaux Montaigne)



11h20-11h40 : Isabelle Henrion-Dourcy (Université Laval), « L’esthétique par-delà le politique, en deçà du politique : les terrains sensibles du théâtre tibétain »

11h40-12h : Mukaddas Mijit (Université Libre de Bruxelles), « Recherche et création, interroger la fabrication d’un film ouïghour par une chercheuse/artiste ouïghoure »

12h-12h20 : Yun Liu (IFRAE/Inalco), « Terrain sous tension : La théâtralité d’une enquête auprès des amateurs du théâtre traditionnel chinois »

12h20-12h40 : Catherine Capdeville (IFRAE/Inalco), « Adieu Shiyou 石邮 - c’était quoi le nuo 傩finalement pour eux ? »

12h40-12h55 : Discussion

13h-14h30 : Déjeuner

Sur le terrain des pratiques circassiennes

Modération : Marion Guyez (Université Toulouse Jean-Jaurès)

14h30-14h50 : Magali Sizorn (Université de Rouen), « Interprète(s) et chercheuse au travail. Ethnographie d’un projet de recherche collaborative »

14h50-15h10 : Marie-Eve Skelling (UQAC), « Quand l’ethnographie s’impose sur le terrain : récit d’une belle histoire d’intégration » (visioconférence)

15h10-15h30 : Charlotte Pescayre (Univ. Paris Ouest Nanterre/ Universidad Nacional Autonoma de Mexico), « Parti(e)s pris(e)s sur les fils : les terrains de l’« ethnofunambulisme » »

15h30- 15h45 : Discussion

15h45-16h00 : Pause



Terrains pluridisciplinaires :

Musique, photographie et littérature

Modération : Fiorella Allio (CNRS)

16h00-16h20 : Véronique de Lavenère (Sorbonne Université) « Musicienne et chercheuse au cœur du terrain : Une pratique artistique au service de la recherche et/ou une recherche fondamentale au service de processus de création ? »

16h20-16h40 : Jade Cervetti (Université d’Artois), « L’observation photographique : pour une ethnographie interdisciplinaire des arts vivants »

16h40-17h : Mathilde Roussigné (Université Sorbonne Nouvelle), « Pour une ethnographie du littéraire. Théories, méthodes et interdisciplinarité́ » (visioconférence)



17h-17h15 : Discussion



18h-19h15 : Spectacle Arise, Compagnie La Mandragore

Salle de spectacle de la Maison des Arts

Université Bordeaux Montaigne / Service Culture de l’Université



20h – Cocktail dinatoire



Vendredi 21 octobre 2022



8h45 – 9h : Accueil des participant·e·s



Le terrain comme recherche-création

Modération : Éléonore Martin (Université Bordeaux Montaigne)

9h-9h20 : Muriel Plana (Université Toulouse Jean-Jaurès), « Idéologies du terrain et approches esthético-politiques dialogiques en recherche et recherche-création en arts »

9h20-9h40 : Johanna Bienaise (UQAM), Caroline Raymond (UQAM), Marie-Christine Lesage (UQAM), Isabelle Heroux (UQAM) et Mélissa Raymond (UQAM), « Les terrains de la recherche-création au Québec : postures de l’artiste-chercheur·e et choix méthodologiques »

9h40-10h : Jean-Paul Quéinnec (UQAC) et Andrée-Anne Giguère (Université Laval), « À l’écoute d’un terrain performatif de co-créations avec le paysage »



10h00-10h15 : Discussion

10h15-10h30 : Pause



Dramaturgie du terrain, le terrain comme objet dramaturgique

Modération : Marie Duret-Pujol (Université Bordeaux Montaigne)



10h30-10h50 : Pierre Katuszewski (Université Bordeaux Montaigne), « Mohamed El Khatib, Didier Ruiz, Ahmed Madani : terrains en scène »

10h50-11h10 : Corinne Mathou (Université d’Artois, Artiste) et Marc Merlo (Formateur en sciences Sociales, IFRASS), « Arise, une mise en scène. Expériences de l’exil au prisme de la création artistique (Terrain/Processus/Transposition) »

11h10-11h30 : Kevin Keiss (artiste auteur/dramaturge associé à la direction du CDN Dijon-Bourgogne, Université Bordeaux Montaigne), « Désobéir et La Tendresse – Dans la fabrique d’un spectacle »



11h30-11h45 : Discussion



11h45-13h30 : Déjeuner



Danse et techniques du corps : un terrain incarné et en mouvement

Modération : Sarah Andrieu (Université Côte d’Azur)

13h30-13h50 : Christine Douxami (IMAF, IRD, Université de Franche-Comté) « Le terrain comme expérience corporelle : la transformation comme source créative » (visioconférence)

13h50-14h10 : Raphaël Blanchier (Université Clermont Auvergne), « Éprouver la solitude pour apprendre la danse sur un terrain en Mongolie »

14h10-14h30 : Laure Carbonnel (Université du Ghana, MIASA, LACITO), « Savoir entrer dans la danse : la relation ethnographique sur le terrain des arts vivants »

14h30-14h50 : Fabienne Duteil-Ogata (Université Bordeaux Montaigne), « Une ethnographie hybride des arts vivants : un corps communicationnel ? Étude du club de danse contemporaine de l’université japonaise de Saitama »

14h50-15h10 : Pause

15h10-15h30 : Martin Givors (Université de Liège, FNRS) « Faire terrain commun. Récit d’un processus de création ciné-chorégraphique et in situ au sein de l’équipe de Christophe Haleb (Cie La Zouze) »

15h30-15h50 : Jean-Marie Pradier (Université Paris 8/MSH Paris Nord), « Le corps-terrain à l’International School of Theatre Anthropology ISTA »

15h50-16h10 : Discussion et clôture du colloque.