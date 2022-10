"Roman-photo : hier et aujourd’hui". Carte blanche à Jan Baetens (Séminaire CEEI-THALIM, INHA Paris)

Séminaire CEEI-THALIM "Carte blanche",

Première séance, le mardi 11 octobre, 14h-16h



Le séminaire CEEI-THALIM de cette année débute par une série de conférences “Carte blanche”, la première accueillera Jan Baetens (Université de Leuven) en discussion avec Matthieu Letourneux (Université Paris Nanterre) pour une intervention intitulée :



Roman-photo : hier et aujourd’hui



Résumé : Il ne suffit pas de présenter le roman-photo, encore et surtout faut-il se demander ce qui gêne tellement dans ce média populaire et analyser son histoire en fonction des critiques dont il a pu faire l’objet. A cet égard, on remarque tout de suite que la recherche en la matière est tout sauf neutre: elle peut “enfoncer” le roman-photo ou au contraire, à travers l’analyse, dégager de nouveaux horizons, y compris de production. La partie centrale de la conférence sera donc consacrée à une discussion des manières dont se construit cette recherche, des difficultés qu’elle rencontre et de sa participation créative à la vie du roman-photo. On terminera par une étude de cas sur le ciné-roman-photo, qu’il serait dommage de réduire à un simple sous-genre. Cette analyse permettra de montrer que le média se prête parfaitement à de nouvelles pratiques de recherche-création.



—

Jan Baetens est professeur émérite d’études culturelles à l’université de Louvain. Ses travaux portent aussi bien sur la poésie contemporaine que sur les rapports texte/image dans les genres dits mineurs. Dans le domaine du roman-photo, il est l’auteur de deux monographies (Pour le roman-photo, éd. Les Impressions Nouvelles, 2017, et The Film Photonovel, éd. Texas University Press, 2019), d’une bande dessinée documentaire (Le roman-photo, éd. Le Lombard, 2019; images: Clémentine Mélois, texte: Jan Baetens) et d’un ciné-roman-photo qui se présente comme le mixage de sa collection privée (Une fille comme toi, éd. JBE, 2020).

—



La séance se déroulera en présentiel à l’INHA, en salle Mariette, le mardi 11 octobre de 14h à 16h.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Adresse : Institut National d’Histoire de l’Art, 2 rue Vivienne, 75002 Paris



https://ceei.hypotheses.org/13079