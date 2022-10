Aletria: Revista de Estudos de Literatura, n° 32: "Paris, capitale du XIXe siècle"

De Balzac, Victor Hugo, Baudelaire à Apollinaire, Breton, Aragon, la "capitale du XIXème siècle", pour reprendre le célèbre titre de Walter Benjamin, occupe une place privilégiée dans l'imaginaire d'artistes, poètes, écrivains qui ont contribué à la consolidation du mythe littéraire de Paris.

Ce volume de la revue Aletria: Revista de Estudos de Literatura présente un dossier organisé par Márcia Arbex-Enrico (UFMG/CNPq), Eduardo Veras (UFTM), Andrea Schellino (Sorbonne Université) et Aurélia Cervoni (Università Roma III), composé d'un ensemble d'articles, en français et en portugais-brésilien, qui révèlent sous divers angles la construction mythique de la ville de Paris dans le passé, ainsi que la persistance de ce mythe et son renouvellement dans la contemporanéité. La revue présente aussi une section Varia.



Sommaire:



Apresentação: Andrea Schellino, Aurélia Cervoni, Eduardo Veras, Márcia Arbex, Elen de Medeiros, Marcos Antônio Alexandre



Dossiê:



Francesca Guglielmi : Le Paris en décomposition de Huysmans



Rubens Vinícius Marinho Pedrosa, Pedro Paulo Garcia Ferreira Catharina: Paris moderna dos poemas em prosa de J.-K. Huysmans



Florelle Isal : Baudelaire-Paris, création d’une mythologie sensible et fantasmagorique



Dominique Ancelet-Netter: « Un coin de province à Paris » : Le mythe du Paris provincial chez Paul Bourget



Danielle Duga: Un Guadeloupéen à Paris : Alexandre Privat d’Anglemont mène son enquête



Etienne Crosnier : Le Paris insolite et secret de Raymond Queneau, vu comme un exercice de style fraternel



Martine Motard-Noar : Paris, point de référence de la fiction dans les romans de Jean-Philippe Toussaint



Raoni Schimitt Huapaya : Um andarilho por vocação: continuidades e reelaborações da flânerie na crônica de Lima Barreto



Fabrícia Walace Rodrigues : Atlas de um escritor em criação: Osman Lins de primeira viagem



Mayra Moreyra Carvalho, Margareth Santos : A elaboração da urgência: a Paris desassossegada de Vida bilingüe de un refugiado español en Francia, de Rafael Albert



Kelvin Falcão Klein : Ler o tempo no espaço (Paris, Jacques Austerlitz, W. G. Sebald)



María Esther Castillo García : Un ático frente al Père-Lachaise. Después del invierno de Guadalupe Nettel