Mime de rien

Sobrement intitulé Deburau, le nouvel essai d'Edward Nye (Routledge) explore l’art de Jean-Gaspard Deburau, l’acteur-mime le plus célèbre de l’histoire moderne, avant Marcel Marceau au XXe siècle. Edward Nye s'y propose d'identifier et parfois corriger les traits légendaires de Deburau-Pierrot, mais aussi de les appréhender comme des fictions destinées à promouvoir une série de principes esthétiques et sociopolitiques. La postérité étonnante de l'art de Deburau est aussi l’occasion de s'interroger sur le rôle joué par le théâtre – et plus spécifiquement le théâtre "populaire" – dans le mouvement romantique, et par extension dans la société et la culture contemporaines.