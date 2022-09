Edward Nye, Deburau

Dans cet ouvrage, l’auteur explore l’art de Jean-Gaspard Deburau, l’acteur-mime le plus célèbre de l’histoire moderne, avant Marcel Marceau au XXe siècle. L’impact de ce personnage et artiste phare de l’époque romantique sur le monde théâtral, poétique et littéraire est analysé du mythe à la réalité. Edward Nye poursuit deux objectifs distincts autant que complémentaires : identifier, et parfois corriger, les traits légendaires de Deburau-Pierrot, mais aussi les appréhender en tant que fictions incarnant une certaine vérité et inventées par différents auteurs afin de promouvoir leurs principes esthétiques et socio-politiques. A la lumière de cette double approche, l’auteur étudie l’influence de Deburau-Pierrot sur le XIXe et le XXe siècle. Les répercussions étonnantes de cet artiste sont l’occasion de questionnements importants sur le rôle joué par le théâtre – et plus spécifiquement le théâtre « populaire » – dans le mouvement romantique en particulier, et par extension, dans la société et la culture contemporaine. Cette étude se base sur des sources manuscrites et éditées, textuelles et iconographique (27 illustrations n/b).



Sommaire :



Introduction

i. Deburau and his theatre

ii. Deburau, other theatres, other actors

iii. The sources

iv. Terminology



Chapter 1: Pierrots before Deburau: The history of Pierroterie

i. The first Pierrot: Giuseppe Giaratone

ii. At the Parisian foire theatres: Belloni and Hamoche

iii. A medley of Pierrots

iv. Chiarini at the Théâtre des Funambules

v. Deburau

vi. Conclusion



Chapter 2: The images of Deburau: portrait of the ‘saltimbanque’ as an artist

i. What’s in a name?

ii. The first images

iii. Deburau at the balustrade

iv. Janin’s Deburau. Histoire du théâtre à quatre sous

v. Deburau: clown, acrobat or Pierrot?

vi. Mute mime

vii. Whiteness

viii. Greatness

ix. Comedy

x. Deburau the murderer?

xi. A working-class artist?

xii. Pierrot-Watteau?

xiii. Conclusion



Chapter 3: Staging and mime at the Théâtre des Funambules

i. La Chatte amoureuse

ii. The appeal of the physical stage

iii. The appeal of mime

iv. The needs of ‘mise en scene’

v. Conclusion



Chapter 4: Laughing at or with colonialism?

i. Conquest colonialism

ii. Slavery

iii. The noble savage

iv. Interspecies comparisons

v. Conclusion



Chapter 5: Deburau in the literature of his lifetime

i. Théophile Gautier

ii. Bertrand’s Gaspard de la nuit

iii. Balzac’s metaphors and mute scenes

iv. Balzac’s Théorie de la démarche

v. Social realism and political engagement

vi. Conclusion



Chapter 6: Deburau’s legacy

i. The response to Deburau’s death

ii. Champfleury’s Realist pantomimes

iv. Political pantomime

v. Children’s literature

vi. The poet-Pierrot; Gautier, Banville and Baudelaire

vii. Fin-de-siècle prose and theatre

viii. Fin-de-siècle poetry

ix. Les Enfants du paradis

x. Marcel Marceau

xi. Conclusion