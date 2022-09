La Comédie selon Doré.  La réception de la Comédie de Dante illustrée par Gustave Doré en France et dans le monde

Co-organisé par les laboratoires LIS et IDEA de l’Université de Lorraine (Nancy) dans le double cadre du projet MODA (La Mondialisation de Dante) et par le pôle parisien du projet ANR DHAF (Dante d’Hier à Aujourd’hui en France, Universités Sorbonne Nouvelle, Rennes 2, Grenoble Alpes, Côte d’Azur), ce colloque réunit des spécialistes d’horizons différents (historiens de l’art et de la bibliophilie, dantologues venant de plusieurs pays).

Il entend explorer la manière dont les illustrations dantesques de Gustave Doré, publiées entre 1861 et 1868, s’inscrivent, d’une part, dans l’histoire de l’illustration des classiques de la littérature et en proposent une interprétation en images, et, d’autre part, contribuent avec une extraordinaire efficacité à la diffusion de la Comédie en France et dans le monde entier.

Elles fixent des paradigmes de lecture décisifs pour la réception moderne de Dante et se montrent capables d’inspirer largement jusqu’à ses réécritures pop les plus récentes.

Voir le détail du programme…

