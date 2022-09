Thomas Brasch. À la croisée des arts, entre l’Est et l’Ouest (Paris)

„woanders - aber wo nur, wo, wo“. Colloque international Thomas Brasch



A la croisée des arts, entre l’Est et l’Ouest



Paris, les 20, 21 et 22 octobre 2022



Vingt ans après sa disparition, Thomas Brasch (1945-2001) est un artiste dont le travail n’a toujours pas été abordé dans toute son ampleur et sa diversité. Poète, dramaturge, scénariste, cinéaste, traducteur, il a sans doute été en partie occulté, tant en Allemagne qu’en France, par la célébrité de Heiner Müller, mais c’est peut-être aussi – en plus de sa biographie de transfuge de RDA vers la RFA en 1977 après l’affaire Biermann – le caractère inclassable de son œuvre entremêlant obstinément l’intime, le social et le politique, ainsi que l’inachèvement de projets comme Mädchenmörder Brunke qui expliquent cette relative méconnaissance ; l’histoire éditoriale révèle aussi de frappants décalages et retards.

Ce colloque poursuit deux objectifs : il vise à aborder le plus grand nombre d’aspects possibles des activités de Brasch ; il entend le faire connaître du public français (y compris grâce à la publication qui suivra).

L’œuvre poétique, dont une grande partie n’a été éditée qu’en 2015 dans « Die nennen das Schrei », l’œuvre dramatique (la partie la plus connue de son œuvre), l’œuvre narrative avec – après Vor den Vätern sterben die Söhne – le monumental Mädchenmörder Brunke, l’œuvre cinématographique et les scénarios non réalisés, l’activité de traducteur – tous ces pans de son travail seront abordés en incluant une perspective transmédiale et transnationale qui permettra de dépasser les contextes de production et de réception allemands (à l’Est, à l’Ouest et dans l’Allemagne unifiée) et prendra en compte notamment le rapport d’une part aux avant-gardes soviétiques, d’autre part aux États-Unis, et les questions de traduction.

Un regard sera porté en particulier sur les archives : quels inédits ? Quels premiers textes ? À quoi ressemblait la bibliothèque de Brasch ?

—

Ce colloque international est organisé par Florence Baillet, Professeure en littérature et théâtre germanophones à l’Université Sorbonne Nouvelle, et Bernard Banoun, Professeur de littérature allemande à Sorbonne Université, en partenariat avec la Maison Heinrich Heine, l’Institut Goethe et le DAAD, avec la participation des chercheurs Carola Hähnel-Mesnard (Lille), Martina Hanf (Berlin), Anne Lemonnier-Lemieux (Lyon), Hannah Markus (Berlin), Kristin Schulz (Berlin), Marielle Silhouette (Paris), Matthias Steinle (Paris), Bénédicte Terrisse (Nantes), Insa Wilke (Berlin).

Il sera accompagné de projections de films de/ sur Thomas Brasch et d’une table ronde au cours desquelles interviendront Christoph Rüter (réalisateur), Michel Bataillon (dramaturge, traducteur), Marion Brasch (écrivain) et Jürgen Kuttner (metteur en scène).

—

Programme du colloque

Projections de films de/ sur Thomas Brasch (Lieu : Institut Goethe)



Jeudi 13 octobre 2022 | 19h | Engel aus Eisen

Un film réalisé par Thomas Brasch, Allemagne 1981, 105 min, VOST anglais, et introduit par Matthias Steinle (Université Sorbonne Nouvelle, Paris)



Mardi 18 octobre 2022 | 19h | Der Passagier. Welcome to Germany

Un film réalisé par Thomas Brasch, Allemagne, 1988, 102 min, VOST anglais, et introduit par Matthias Steinle (Université Sorbonne Nouvelle, Paris)



Jeudi 20 octobre 2022 | 19h | Das Wünschen und das Fürchten

Un film documentaire réalisé par Christoph Rüter, Allemagne, 2011, 92 min, VOST français. En présence du réalisateur et de Nicolas Ehler, directeur de l’Institut Goethe Paris.



Vendredi 21 octobre 2022 (Lieux : Maison Heinrich Heine, puis Institut Goethe)



9H30 Ouverture du colloque par Christiane Deussen, directrice de la Maison Heinrich Heine, Florence Baillet (Université Sorbonne Nouvelle) et Bernard Banoun (Sorbonne Université).



Œuvres « inachevées », work in progress : le travail artistique de Thomas Brasch à la lumière de son processus de création

Modération : Marielle Silhouette (Université Paris Nanterre)



9H45 – Bénédicte Terrisse (Université de Nantes) : Thomas Braschs Poesiealbum 89 aus zwei Perspektiven: vom verlegerischen Entstehungskontext zur Umschreibepraxis des Autors.



10H30 – Carola Hähnel-Mesnard (Université de Lille) : Thomas Brasch und die russische Avantgarde.



Pause-café



11H30 – Anne Lemonnier-Lemieux (ENS Lyon) : Le fragment comme choix esthétique chez Thomas Brasch : un éclairage de son œuvre à partir de Vor den Vätern sterben die Söhne.



12H15 – Hannah Markus (Université Humboldt, Berlin) : „Das wenigstens hat sich geändert“. Textgenese und Poetik bei Thomas Brasch am Beispiel von Gedichten aus Der schöne 27. September.



Pause-Déjeuner



Médium, médialité et médiation

Modération : Carola Hähnel-Mesnard (Université de Lille)



14H30 – Florence Baillet (Université Sorbonne Nouvelle, Paris) : Thomas Braschs Schallplatten und Schallplattentexte für Kinder.



15H15 – Kristin Schulz (Université Humboldt, Berlin) : „Bleibt mir vom Hals“. Thomas Brasch im Spiegel seiner essayistischen und fiktionalen Prosa.



Pause-café



16H15 – Marielle Silhouette (Université Paris Nanterre) : Thomas Brasch et ses traductions-adaptations de Shakespeare.



19H : Goethe Institut :

- Projection d’une vidéo : « Thomas Brasch. Porträts aus drei Jahrzehnten von Roger Melis. Zusammengestellt von Mathias Bertram. »

- Table ronde sur l’actualité de Thomas Brasch et de son œuvre aujourd’hui, avec Michel Bataillon (dramaturge, traducteur, Lyon), Marion Brasch (écrivain, Berlin) et Jürgen Kuttner (metteur en scène, Berlin). Modération : Bernard Banoun (Professeur de littérature allemande, Sorbonne Université, Paris).



Samedi 22 octobre 2022 (Lieu : Maison de la recherche de l’Université Sorbonne Nouvelle, Salle du Conseil)



Héritages et réappropriations (entre l’Est et l’Ouest)

Modération : Anne Lemonnier-Lemieux (ENS Lyon)



9H30 – Bernard Banoun (Sorbonne Université, Paris) : « In den glänzenden Augen Thomas Braschs ». Le théâtre de Thomas Brasch à la lumière des collages d’Emine Sevgi Özdamar.



10H15 – Martina Hanf (chercheure en littérature, Berlin): „Wie der Angelus Novus (nach hinten blickend vorwärts fliegend“. Das Thomas-Brasch-Archiv an der Akademie der Künste Berlin.



Pause-café



11H15 – Matthias Steinle (Université Sorbonne Nouvelle, Paris) : Annäherungen an Thomas Brasch im Dokumentarfilm / Visions/versions documentaires de Thomas Brasch.



12H – Insa Wilke (Critique littéraire et auteure, Berlin) : Was ist politische Literatur? Eine Relektüre der Werke von Thomas Brasch.

—



Adresses et contacts :



Institut Goethe :

17 avenue d’Iéna

75116 Paris



Maison Heinrich Heine :

Cité internationale universitaire de Paris

27C Bd Jourdan

75014 Paris



Maison de la recherche de l’Université Sorbonne Nouvelle (Salle du Conseil) :

4 rue des Irlandais

75 005 Paris.