Colloque « Présences et présents de l’artiste dans la création » (Université Paul-Valéry Montpellier 3 et le laboratoire RIRRA21)

Colloque international

« Présences et présents de l’artiste dans la création »

6 et 7 Octobre 2022

entre 9h30 et 17h30



Colloque organisé par le Département Théâtre et spectacle vivant

de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 et le laboratoire RIRRA21,

en partenariat avec le Théâtre des 13 vents, Centre Dramatique National de Montpellier

Souvent inexplicable, parfois associée au talent, la notion de présence entoure le travail des artistes de la scène de mystère et traverse, souvent en filigrane, l’histoire de la théorie du jeu actoral. Mais alors qu’on peut la reconnaître sous l’expression « charme scénique » chez Stanislavski, ou dans la formule « pré-expressivité » chez Eugenio Barba, il est difficile de trouver notion plus évanescente, moins conciliante, dans les termes qu’on utilise communément pour parler de l’acteur ou du performer. Opposant constamment ceux qui voit en elle une qualité innée et ceux qui la considère comme le résultat d’une construction technique, ceux qui lui attribuent une forme de magie, voire de mystique et ceux qui l’associe au monstrueux, elle est l’objet d’une discorde permanente qui ne fait qu’amplifier son mystère.

Une seule évidence pourrait s’imposer néanmoins autour de cette notion complexe : la présence scénique ne sait exister sans une co-présence sensible, celle du spectateur, une conscience qui la perçoit autant qu’elle la révèle. La présence se détache en effet dans le paysage du spectateur par une forme de singularité bien que cette dernière soit la plupart du temps malaisée à définir. Elle semble tenir parfois à une caractéristique physique, une plastique de l’acteur, parfois à un timbre vocal, à qualité organique, à un état du corps, voire une corpulence particulière, souvent elle se constitue par un agencement de ces différents paramètres. En tout cas la présence scénique s’appuie sans aucun doute une forme d’étrangeté, quelque chose de déviant, qu’on ne peut reconnaître, ou qui se construit par opposition à ce qu’on perçoit comme naturel, familier.

Bien qu’elles ne soient pas corrélatives, la présence scénique et le présent de la performance nous paraissent indissociables dans une conception contemporaine des arts vivants. Les deux concepts se chevauchent, s’hybrident pour créer une sorte d’image double et dynamique dont les artistes jouent sans toutefois les contrôler jusqu’au bout. Car aussi bien la présence que le présent passent le temps à nous fuir dans un constant déséquilibre et rééquilibrage qui les rendent diffus autant qu’ils contribuent à les affirmer. Souvent incontrôlable et inconsciente, la présence scénique ne se construit-elle pas finalement sur une forme d’absence du performer ?

Le colloque « Présences et présents de l’artiste dans la création » se propose de creuser ces deux notions dans leurs multiplicités, leurs symétries et leurs divergences et dans une approche pluridisciplinaire en les interrogeant à travers des communications, des débats et des performances artistiques qui les mettent elles-mêmes en jeu.

Dans un souci écologique le colloque sera également diffusé dans son intégralité en visio-conférence. Le programme ainsi que le lien de connexion seront communiqués le lundi 3 Octobre.



Informations : colloque.presence.present.2022@gmail.com



Comité d’organisation :

- Laurent Berger (Université Paul-Valéry Montpellier 3)

- Cyprien Dève (Université Paul-Valéry Montpellier 3)

- Charlène Dray (Université Paris 8)

- Pierre Philippe-Meden (Université Paul-Valéry Montpellier 3)

- Paul Warnery (Université Paul-Valéry Montpellier 3)