Julie, Suzanne et les arts

Journée d’étude dans le cadre du programme d’agrégation : Diderot, La Religieuse et Rousseau, Julie ou la Nouvelle Héloïse



Organisation : Karine Abiven, Floriane Daguisé, Judith le Blanc et Laurence Macé

9 novembre 2022

Université de Rouen

Maison de l’Université (3 place Emile Blondel 76130 Mont-Saint-Aignan)





Entrée libre

Événement accessible à distance (webtv de l’Université)



Matinée

9h accueil

9h15 Introduction - Floriane Daguisé (Université de Rouen)



9h30 - 11h Session 1 : La clé des chants

Modérateur : Alain Sandrier (Université de Caen)



Erik Leborgne (Université Sorbonne Nouvelle) : « Trouble dans la musique : les scènes musicales dans La Religieuse et La Nouvelle Héloïse »

Sarah Nancy (Université Sorbonne Nouvelle) : « Musique et voix féminine dans La Nouvelle Héloïse et La Religieuse »



11h15 - 12h45 Session 2 : Palettes et portraits

Modérateur : Yohann Deguin (Université de Rouen Normandie)



Christophe Martin (Sorbonne Université) : « Son pittor anch’io. Julie et Suzanne, modèles et artistes »

Florence Lotterie (Université Paris Cité) : « Portraits qu’on garde sur le cœur : l’ambivalence d’un motif dans La Nouvelle Héloïse et La Religieuse »



Après-midi



14h15-14h30 Diffusion d’un extrait de La Religieuse de Jacques Rivette



14h30-15h15 Table ronde 1 : La Religieuse au cinéma (Rivette, Nicloux)

animée par François Vanoosthuyse (Université de Rouen) avec Hélène Boons (Université Paris Nanterre) et Marc Buffat (Université Paris Cité)



15h20-15h30 Lecture de textes extraits des deux œuvres Étudiants de L2, dans le cadre de l’atelier théâtre conduit par Lucas Person (Université de Rouen)



15h30-16h15 Table ronde 2 : Style et voix chez Rousseau et Diderot

animée par Karine Abiven (Sorbonne Université - IUF) avec Charles Vincent (Université Polytechnique Hauts-de-France) et Clara de Courson (Sorbonne Université)



16h15-17h Vers d’autres textes et d’autres horizons

Laurence Macé (Université de Rouen) : autour du manuscrit censuré du Dictionnaire de musique

Stéphane Pouyaud (Université de Rouen) : autour de Julie, Suzanne et Pamela

Judith le Blanc (Université de Rouen - CESR - Centre de musique baroque de Versailles) : De La Religieuse au Couvent





17h15-17h45 Au couvent, atelier participatif avec Les Lunaisiens (Amphithéâtre Axelrad)

Soirée

Amphithéâtre Axelrad

18h30 Derrière les murs du couvent

proposé par Judith le Blanc, avec Les Lunaisiens, dir. artistique Arnaud Marzorati