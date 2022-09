Histoire sociale des spectacles. Europe, XVe-XVIIIe s. (Sorbonne)

Séminaire 2022-2023

Histoire sociale des spectacles (Europe, XVe-XVIIIe siècles)

Organisé par Marie Bouhaïk-Gironès (Centre Roland Mousnier, CNRS/Sorbonne Université)

et Mélanie Traversier (IRHiS, Université de de Lille)

Maison de la Recherche, Sorbonne Université, 28 rue Serpente, 75006 Paris, M° Odéon, salle D117 (sauf le 13 janvier : salle D116)

Les vendredis, 10h-12h



14 octobre 2022 : Laurent Cuvelier (Université François-Rabelais), Comédiens en vedette et officiels des spectacles. L’affichage théâtral à Paris au XVIIIe siècle



2 décembre 2022 : Céline Candiard (Université Lumière Lyon 2), L'histoire par les rôles : organisation et modes de travail des comédiennes et comédiens français du XVIIe siècle



13 janvier 2023 : Flavie Kerautret (Université Paris Nanterre), Spectacles et imprimés d'opérateurs du Pont-Neuf au XVIIe siècle. Pratiques de publication et réputation



10 février 2023 : Fanny Guillaume-Castel (Londres, Royal College of Music), Une approche socio-économique de l’organologie : les facteurs de harpes parisiens de la fin du XVIIIe siècle



10 mars 2023 : Valentina Ponzetto (Université de Lausanne), Le théâtre de société au XVIIIe siècle : lieux, pratiques, répertoires



14 avril 2023 : Gaëlle Viémont (ENSATT /Université de Strasbourg), L'Ancien Regime et les mutations du métier de Costumier, « cette charge de nouvelle creation qui ne se trouve pas dans l'Etat de France ».