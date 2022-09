Ch. Frugoni, Vivre avec les animaux au Moyen Âge. Histoires fantastiques et féroces

Histoires fantastiques et féroces

Traduit par Lucien D'Azay

Licornes, dragons, griffons : la vie des hommes du Moyen Âge, de l’An Mille à la Renaissance, est peuplée de quantité de créatures fabuleuses, mais aussi réelles et redoutées. Les saints Pères du désert, les moines et des prédicateurs dignes de foi assuraient que des bêtes féroces et des créatures monstrueuses et hybrides envahissaient la terre. Et comme ces chimères étaient envisagées à la lumière de la Création, elles suscitaient des interrogations fondamentales. Un cynocéphale était-il véritablement un homme à tête de chien ? Se pouvait-il que Dieu eût créé des créatures aussi horribles ? Au Moyen Âge, l’humanité vivait, en âme et conscience, dans un paradis perdu. De même qu’était perdu à jamais, après la transgression d’Adam et Ève, le merveilleux rapport de subordination que les animaux, créés pour servir Adam, avaient entretenu avec les hommes. Ces derniers ne disposaient pas d’armes efficaces pour affronter les loups, les ours et les sangliers, et à plus forte raison les lions, les tigres et les panthères, au cas où ils les auraient rencontrés. Ce qui n’empêchait pas leur imagination fertile de venir à leur secours pour surmonter leurs craintes.



Dans cet essai somptueusement illustré, la grande médiéviste italienne Chiara Frugoni observe et analyse minutieusement des tapisseries, des miniatures, des mosaïques, des sculptures, des tableaux et des encyclopédies illustrées pour nous montrer les mille facettes de la tradition séculaire, aussi symbolique que réelle, qui liait les hommes et les animaux. Autant d’images commentées qui rendent vivante et palpitante cette époque lointaine dont a hérité notre culture.

Tables des matières

Brève introduction (à ne pas sauter, si possible)



I. Premièrement, donner un nom (Genèse 1 et 2)

L’autorité de la Bible : licornes, dragons et basilics

Le double récit de la Création

Les animaux au service de l’homme

Le problème du péché originel

Adam parle, les animaux écoutent

Du côté des animaux : quelle langue parlaient-ils ?

Du côté d’Adam : parler, mais comment ?

La durée du bonheur

Un rayon imaginaire : les livres consacrés aux animaux

Les habitudes extraordinaires du lion



II. Adam : nu puis vêtu, mais toujours courtois et savant

Créateur et homme créé

Adam et la science infuse

Le tapis de la Création de Gérone

Un hymne à la beauté de la création

L’Adam plein de charme de San Gimignano

L’érudit Adam, bien habillé et bien chaussé



III. Animaux imaginaires et redoutés

« Vrais » témoignages d’animaux fantastiques

Le récit d’un ascète cultivé

Les griffons et Alexandre le Grand

Redoutable et docile : la licorne

Animal purificateur

Animal en quête de pureté

Le désir voilé

Les deux portes de la mémoire

L’énigme de la dame à la licorne

Panthère, tigre, lion : inoffensifs, à certaines conditions



IV. Voyager sur les cartes

Un ailleurs habité par des créatures monstrueuses

Lire la Mappa mundi d’Ebstorf

Une encyclopédie figurée

Renseignements précieux pour les voyageurs

Bêtes féroces et serpents

Voyager en Asie : rencontres dangereuses

De l’Asie à l’Afrique, toujours risqué

Le message du Christ

La Mappa mundi de Hereford

La mosaïque de pavement de la cathédrale d’Otrante : une carte géographique sui generis



V. Animaux réels et dangereux

Les loups, de la forêt à la ville

Quelques recours pour vaincre la peur

Diverses manières de dompter l’ours

Sangliers et cochons assassins

Procès intentés aux animaux : coupables ou innocents ?

Saint François et les animaux



Notes

Index des noms