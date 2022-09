Kokin waka shû, Recueil de poèmes japonais d’hier et d’aujourd’hui (éd. et trad. Michel Vieillard-Baron)

« La poésie du Yamato a pour semence le coeur humain et s’épanouit en une myriade de feuilles, les mots. »

Le Recueil de poèmes japonais d’hier et d’aujourd’hui est la première des anthologies de poèmes en japonais compilée sur ordre impérial, vers 905. Il a marqué de manière définitive la sensibilité nationale par l’attention extrême qu’il porte au déroulement des saisons et de l’amour. Son influence sur la littérature postérieure est considérable.

Le Recueil rassemble mille cent onze poèmes, de plus de cent auteurs, y compris des femmes, représentant un siècle et demi de création poétique. C’est une œuvre originale, dont le propos et la structure sont parfaitement concertés.

Cette traduction intégrale, soigneusement annotée, est la première en français.

Ce recueil reflète une sensibilité au temps qui s'écoule, aux saisons, au frémissement de la nature comme aux élans du cœur, évoqués par le truchement de phénomènes naturels, qui marquent profondément la culture japonaise.

Le Monde des Livres - 08/07/2022

Une anthologie peu banale.

Ouest France - 11/07/2022

Voir d'autres avis presse sur Sitaudis.fr, et le compte-rendu du texte sur En-attendant-Nadeau.fr....

Ecouter ou lire un extrait...

Tables des matières

Avertissement

Préface

1. Le contexte historique jusqu’à la veille de la compilation

2. La compilation du Recueil de poèmes japonais d’hier et d’aujourd’hui

3. Structure de l’œuvre

4. Les trois périodes du Recueil de poèmes japonais d’hier et d’aujourd’hui

5. Le waka et les figures poétiques

6. La notation du waka

7. La tradition manuscrite du Kokin waka shû

Références bibliographiques

Recueil de poèmes japonais d’hier et d’aujourd’hui

Préface en japonais

Préface en chinois

Livre I

Poèmes de printemps, première partie

Livre II

Poèmes de printemps, seconde partie

Livre III

Poèmes d’été

Livre IV

Poèmes d’automne, première partie

Livre V

Poèmes d’automne, seconde partie

Livre VI

Poèmes d’hiver

Livre VII

Poèmes de célébration

Livre VIII

Poèmes de séparation

Livre IX

Poèmes de voyage

Livre X

Noms de choses

Livre XI

Poèmes d’amour, 1

Livre XII

Poèmes d’amour, 2

Livre XIII

Poèmes d’amour, 3

Livre XIV

Poèmes d’amour, 4

Livre XV

Poèmes d’amour, 5

Livre XVI

Élégies funèbres

Livre XVII

Poèmes sur des sujets variés, première partie

Livre XVIII

Poèmes sur des sujets variés, seconde partie

Livre XIX

Poèmes de formes diverses

Livre XX

Répertoire des noms de poètes

Index des poèmes