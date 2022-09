A. Corbin, H. Mazurel (dir.), Histoire des sensibilités

En dépit de racines intellectuelles anciennes, l’histoire des sensibilités est longtemps restée le fait de quelques pionniers. Sans doute parce qu’écrire l’histoire de la vie sensible et affective des individus et des sociétés d’autrefois est un projet aussi séduisant que difficile. S’y refuser revient pourtant à s’interdire toute compréhension véritable des femmes et des hommes d’autrefois. Ayant désormais acquis sa pleine légitimité, ce territoire d’enquête embrasse un large spectre qui va de l’étude historique des sens et des émotions jusqu’à celle des sentiments et passions.

Outre qu’elle sonde les relations du corps et de l’esprit, comme le partage nature-culture, cette histoire à fleur de peau autorise de riches déplacements dans l’articulation concrète des histoires singulières et des expériences collectives. À travers des exemples situés, l’ouvrage donne à voir tout ce que cette forme d’histoire anthropologique portant sur les façons de sentir et de ressentir, d’ici et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui, peut apporter à l’intelligence des sociétés.

SOMMAIRE

Présentation

• Hervé Mazurel, « L’histoire du sensible : un territoire-limite ? »

Explorations historiques

• Sarah Rey, « Le pouvoir des larmes. Pleurer dans l'Antiquité romaine »

• Damien Bocquet, « Faut-il civiliser les barbares ? Penser et vivre les émotions au Moyen Âge »

• Anouchka Vasak, « « Les baromètres de l’âme ». Météores et sensibilités des Lumières au romantisme »

• Clémentine Vidal-Naquet, « Écrire l’intime : le lien sentimental dans les correspondances conjugales de la Grande Guerre »

Perspectives

• Entretien avec Alain Corbin : « Nos sens n’échappent pas à l’histoire »

• Thomas Dodman, Quentin Deluermoz, Hervé Mazurel : « Les émotions en débat. Neurosciences affectives et sciences sociales de l'émotion »

Spécialiste du XIXe siècle, Alain Corbin est un historien mondialement reconnu pour son approche novatrice sur l’historicité des sens et du sensible. Il est l’auteur de nombreux classiques, tels Le Miasme et la Jonquille (Champs Flammarion, 2001) ou Le Monde retrouvé de Louis-François Pinagot : sur les traces d'un inconnu, 1798-1876 (Champs Flammarion, 2016). Il a par ailleurs codirigé une monumentale Histoire des émotions en 3 volumes (Seuil, 2018).

Historien des affects et des imaginaires, Hervé Mazurel est spécialiste de l'Europe romantique. Maître de conférences à l'université de Bourgogne, il a notamment publié Kaspar l’obscur, ou l’enfant de la nuit (La Découverte, 2020) et L’inconscient, ou l’oubli de l’histoire (La Découverte, 2021). Il est par ailleurs codirecteur de la revue Sensibilités.