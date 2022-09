C. Aurouet, M.-C. Cherqui et L. Véray (dir.), Musidora, qui êtes-vous ?

Musidora, qui êtes-vous ?

Sous la direction de Carole Aurouet, Marie-Claude Cherqui et Laurent Véray



Un éclairage complet et novateur sur une actrice, réalisatrice, productrice et artiste totale.





Musidora est considérée comme l’une des premières vedettes féminines du cinéma français. Sa photographie dédicacée sur la quatrième de couverture de ce livre, dans le costume moulant de l’héroïne du film à épisodes Les Vampires (1915) de Louis Feuillade, tout droit sortie du cabinet de curiosités d’André Breton, a traversé le temps pour devenir le symbole de la femme fatale. Mais cette image lascive de Catwoman des années 1910 doit être dépassée. Il importe en effet de découvrir ce que cache cette représentation de sa propre essence d’icône, soit qui fut réellement Musidora, au-delà de la fétichisation du personnage qu’elle incarna.

Telle est l’ambition de ce livre : proposer un éclairage complet et novateur sur cette actrice, réalisatrice, productrice et artiste totale, objet de fantasmes et femme d’avant-garde emblématique de l’émancipation féminine, qui continue à alimenter l’imaginaire collectif. L’ensemble est illustré par une iconographie inédite, permise par l’ouverture exceptionnelle des archives de Musidora.



Avec les textes de : Karine Abadie, Carole Aurouet, Caroline Barbier de Reulle, Anne Bléger, Didier Blonde, Lucas Bruneau, Patrick Cazals, Marie-Claude Cherqui, Béatrice de Pastre, Marc Durand, Hélène Fleckinger, Annette Förster, Christophe Gauthier, Anne-Élisabeth Halpern, Myriam Juan, Laurent Mannoni, Paola Palma, Sébastien Rongier, Pascal Roques, Laurent Véray, Christophe Viart.