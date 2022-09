Musicanimale. Le grand bestiaire sonore

Édition publiée sous la direction de Jean-Hubert Martin et Marie-Pauline Martin.

Illustrations de Julien Salaud



Vocalises d’oiseaux, stridulations d’insectes, chants mélodiques de baleines, hurlements chorals de loups… Depuis toujours, l’homme s’est confronté aux voix animales pour les reproduire, les transcrire ou les transfigurer. D’innombrables bestiaires jalonnent ainsi l’histoire de la musique, de Rameau à Saint-Saëns. De nombreux instruments, appeaux, serinettes ou flageolets d’oiseaux, empruntent aussi aux animaux leurs formes et leurs matières, ou cherchent à en imiter les sons. Sans oublier les récits qui poétisent le lien des hommes aux animaux, comme Les Musiciens de Brême, ou encore Papageno, célèbre homme-oiseau de La Flûte enchantée de Mozart, dont l’identité même rend évidente l’affinité profonde que l’humanité nourrit avec la partition du vivant.

Entre imagier vagabond et cabinet de curiosités, chaque lettre de ce catalogue en forme d’abécédaire montre l’influence extraordinaire des voix animales dans l’histoire de l’art et de la musique, et questionne le devenir de la biodiversité et la disparition d’un patrimoine sonore en danger.

Feuilleter le livre…