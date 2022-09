L. Evdokimova, F. Laurent (dir.), Littérature urbaine. Donnée culturelle médiévale ou concept de l'histoire littéraire ?

Littérature urbaine. Donnée culturelle médiévale ou concept de l'histoire littéraire ?

sous la direction de Ludmilla Evdokimova et Françoise Laurent

Paris, Classiques Garnier, coll. Rencontres, 2022

Loin de se contenter de refléter l’image des villes, la littérature urbaine tire son origine d’une tradition antérieure et, dans le même temps, touche à ce qui lui est contemporain, jusqu’à se faire porteuse d’une poétique et de données culturelles et sociales dont la Renaissance sera l’héritière.

Table des matières