15 ans de non-fiction (nonfiction.fr)

À l'occasion de ses quinze ans, le site Nonfiction revient sur son histoire et brosse le portrait de ses principaux contributeurs.

15 ans d’histoire à l’échelle du Web, c’est un peu un âge canonique… Retracer brièvement les grandes étapes de cette aventure éditoriale en ligne, c’est donc aussi comprendre comment la diffusion des livres et des idées a pu évoluer depuis les années 2000. Mais c’est sans doute en donnant la parole à ceux qui le font aujourd’hui (et parfois depuis plus de 10 ans) que l’on peut le plus fidèlement possible comprendre ce qui sépare le collectif actuel des intentions fondatrices. C’est pourquoi ce bref historique de Nonfiction s’accompagne d’un dossier d’entretiens avec ceux qui l’ont fait et le font.

Une aventure éditoriale en ligne, ni média conventionnel ni revue scientifique

Le site Nonfiction.fr a été créé à la rentrée 2007 avec l’ambition de renouer avec un journalisme intellectuel de qualité, de donner la parole à une nouvelle génération de chercheurs, de faire valoir les points de vue progressistes, de défendre et valoriser les essais et livres scientifiques. Son lancement est contemporain du site La Vie des idées (adossé au Collège de France), prolongation en ligne de « La République des idées » (Seuil), ainsi que de La Revue internationale des livres et des idées (la revue en kiosque Books est créée, quant à elle, l’année suivante, fin 2008). Sans entrer en concurrence avec ces publications œuvrant selon la même volonté de diffuser et de valoriser les livres et les idées, le créneau de Nonfiction a cependant ceci de singulier qu’il entend occuper un espace laissé vacant, entre la presse généraliste et les revues scientifiques : un espace de rencontre et de débat des sciences sociales à la fois entre elles, avec les arts et les lettres, et avec le grand public. […]

