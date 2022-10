"La NRF est une entreprise qui a besoin d’être de temps en temps recommencée", écrivait Jean Paulhan à Gaston Gallimard. Ce bon conseil n’a rien perdu de sa fraîcheur, aux yeux d'Antoine Gallimard, qui a invité Maud Simonnot à faire prendre un nouveau départ à La Nouvelle Revue Française, qui paraîtra désormais deux fois l'an, à l'automne et au printemps, dans une pagination conséquente et un format agrandi. Au sommaire de cette nouvelle Nouvelle Revue Française : la question de la Nature et le Centenaire de Marcel Proust, mais aussi un éventail de chroniques confiées exclusivement à des écrivains.