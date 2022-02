Zinaida Geylikman

Baron et chevalier en français médiéval. Une étude sémantique de noms d'humains dans la société féodale

À partir d’une étude de cas, cet ouvrage met en avant l’importance de la variation sémantique entre les différents types de discours en français médiéval. S’appuyant sur un corpus comportant quatre genres textuels et couvrant une large diachronie du XIIe au XVe siècle, il fournit une analyse sémantique détaillée de deux noms d’humains – baron et chevalier. À son terme apparaissent nettement des régularités dans les variations des emplois d’un type de discours à l’autre. Il en découle des changements lexicaux et sémantiques qui s’articulent avec l’évolution de la société féodale. Au-delà de la mise en évidence du contenu sémantique de baron et chevalier, l’ouvrage représente l’expérimentation d’une méthode pour la sémantique lexicale des noms d’humains en français médiéval.

Zinaida Geylikman est docteure en linguistique de l’équipe SAPRAT de l’EPHE de Paris, Université PSL (2017). Elle enseigne la linguistique française, ainsi que la linguistique et la sémantique générales. Ses recherches se situent dans le domaine de la sémantique lexicale des noms d’humains.

L’introduction de l'ouvrage et sa table des matières sont disponibles en libre accès sur le site de l'éditeur…