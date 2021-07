Zadie Smith

Indices. Six essais [Intimations]

Trad. de l'anglais par Sika Fakambi

Collection Folio (n° 6944), Gallimard

Parution : 17-06-2021

144 p. — ISBN : 9782072933394

« Face aux choses qui nous arrivent, nous nous efforçons tous de nous adapter, d’apprendre, de nous accommoder, parfois de résister, d’autres fois de nous soumettre. Mais les écrivains ne s’arrêtent pas là : ils se saisissent de toute cette masse informe de confusion, et ils la coulent dans un moule de leur conception. Écrire, c’est entièrementrésister. »

Au fil de ces textes émouvants, écrits pendant le confinement à New York, Zadie Smith dévoile les pensées, les réflexions et les sentiments que la période a suscités en elle. Que signifie se soumettre ou résister à une nouvelle réalité ? Dans notre isolement, quelle place accorder aux autres ? Comment devons-nous penser à eux ? Plus clairvoyante que jamais, l’autrice mêle intelligence et traits d’esprit à son style inimitable.

Feuilleter l'ouvrage…

Voir le livre sur le site de l'éditeur…

*

On peut lire sur nonfiction.fr un article d'Anne Coudreuse sur cet ouvrage…